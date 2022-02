Veerman: ‘Hij tikte me aan en zei: ‘Tot snel’, daarna heb ik niks meer gehoord’

Zaterdag, 5 februari 2022 om 06:54 • Laatste update: 06:57

Joey Veerman heeft snel zijn plaats gevonden bij PSV, zo vertelt hij in een interview met De Telegraaf. Ook Feyenoord was afgelopen maand in de markt voor de 23-jarige middenvelder, maar hij benadrukt dat een transfer naar Rotterdam ‘niet zo dichtbij’ is geweest. Dat PSV zijn komst binnen een dag wilde afronden, gaf hem het gevoel dat de Eindhovenaren hem heel graag wilden hebben.

“Velen dachten dat ik bijna Feyenoorder was, maar zo dichtbij is het nooit geweest. Feyenoord nam als eerste contact op en deed een bod. Alleen kwam dat niet in de buurt van de vraagprijs van Heerenveen”, geeft Veerman te kennen. Hij zegt zelf geen contact met Feyenoord en trainer Arne Slot te hebben gehad. “Na Heerenveen - Feyenoord - vlak voor de winterstop - tikte hij me aan en zei: ‘Tot snel’. Daarna heb ik niks meer gehoord.”

Toen PSV zich eenmaal bij sc Heerenveen meldde, ging het snel. “Als een deal binnen een dag rond is, willen ze je echt graag hebben. Dat bezorgde me een heel goed gevoel”, benadrukt Veerman. Achteraf betreurt hij niet meer dat een transfer naar AZ afgelopen zomer stukliep. “PSV is toch een grotere club en 23 is een ideale leeftijd om de stap naar een Nederlandse topclub te maken. Alhoewel het van mij ook één of twee jaar eerder had gemogen.”

Veerman zegt er best last van te hebben gehad dat een transfer de afgelopen jaren moeilijk van de grond kwam. AZ was een halfjaar geleden de vijfde club die ondanks verwoede pogingen misgreep in Heerenveen. De middenvelder kreeg het gevoel dat Heerenveen het hem niet gunde. “Op het veld zette ik het gemakkelijker van me af. Dan wil je winnen, beslissend zijn ongeacht of er bestuurders op de tribune zitten die niet akkoord gaan met een transfer. Uiteindelijk heb ik mezelf zo laten zien bij Heerenveen dat Feyenoord en PSV in januari interesse toonden.”

Voorlopig speelde Veerman drie wedstrijden voor PSV, waarvan twee als basisspeler en waarin hij goed was voor een doelpunt en twee assists. ‘Geen slecht begin’, zo oordeelt Veerman. “Ik ben niet naar PSV gekomen om op de bank te zitten. Het is aan mij om te laten zien dat ik het niveau aan kan”, stelt de middenvelder. “Het gaat sneller, één of twee keer raken en er wordt veel rondom mij gespeeld. Dat is prettig, want ik kan daar goed mee uit de voeten. Ik trek me op aan het niveau en het is lekker met Cody Gakpo en Götze voor me.”