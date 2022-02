Neymar neemt tienjarig zoontje in de maling met cadeau: ‘Wat cool!’

Zaterdag, 5 februari 2022 om 08:30 • Dominic Mostert • Laatste update: 06:35

Het lijkt nog niet zo lang geleden dat Neymar te boek stond als een van de grootste aanstormende talenten ter wereld, maar de steraanvaller van Paris Saint-Germain viert zaterdag alweer zijn dertigste verjaardag. Onlangs bracht Netflix een driedelige miniserie uit waarin de jeugd, de carrière en het persoonlijke leven van Neymar aan bod komen. In Neymar: The Perfect Chaos komen onder meer de buitenspeler zelf en zijn vader aan het woord.

In de documentaire wordt Neymar gefilmd rond Kerstmis. De Braziliaan is in Rio de Janeiro aan het eten met een groep vrienden, als zijn tienjarige zoontje Davi hem opbelt en vraagt langs te komen. Neymar zegt langs te zullen gaan en hangt op. Aan zijn vrienden vertelt hij trots dat hij een step heeft gekocht als kerstcadeau voor zijn zoontje. Neymar kondigt echter een prank aan: hij heeft de step uit de doos gehaald en er boeken voor in de plaats gedaan. “Een idee van zijn moeder”, lacht Neymar. “Zijn moeder zei dat hij niet graag naar school gaat.”

Neymar en zijn ex Carolina Dantas, de moeder van Davi, zijn lachend te zien terwijl ze hun plannetje bespreken. Davi is enthousiast als Neymar binnenkomt en vliegt zijn vader in de armen, maar heeft zijn bedenkingen bij het cadeau. Neymar filmt Davi terwijl hij de doos uitpakt. “Wauw, een stapel boeken!”, roept zijn moeder. “Wat cool! Je moet flink studeren.” Davi is vertwijfeld. De boeken zullen hem niet helpen bij de Engelse lessen op school, geeft hij aan. “Ze zijn niet eens in het Engels! Je hebt het verpest. Ze zijn niet in het Engels.” Neymar komt niet meer bij en vertelt zijn zoontje vervolgens de waarheid.

Neymar kan zijn zoon, in ieder geval op financieel gebied, een betere jeugd bieden dan hij zelf had. Hij groeide op in een arme wijk in Praia Grande, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo. In de documentaire wordt de straat getoond waar Neymar voetbalde. “Ik weet nog dat ik daar erg gelukkig was", blikt de aanvaller terug. "Ik speelde met mijn vriendjes op straat. We speelden in de sloppenwijken, waar mensen nederig en simpel waren.” Zijn vader, zelf een voormalig amateurvoetballer, voegt toe: “We kwamen uit een arme familie. We hadden geen geld om die jongen te laten voetballen."

Toen Neymar nog een jeugdspeler was, had zijn vader een grote invloed op hem. "Als mijn vader op de tribune zat, was het alsof hij in mijn hoofd zat. De engel en de duivel op je schouders, weet je wel? Dat was mijn vader. Toen ik klein was, maakten zijn tips een verschil. Hij had ervaring als speler. Het hielp me om uit te blinken." Meestal waren de vaderlijke adviezen vriendelijk, maar niet altijd. "Mijn vader gaf me zelden een uitbrander. Hij vroeg een keer: ‘Waarom rende je niet?’ Ik zei: ‘Nou ja, de andere kinderen renden ook niet, dus deed ik het ook niet.’ De blik die hij me gaf… Hij was boos. Ik dacht: ik heb het verpest."

"Ik was echt boos", beaamt Neymar senior in de documentaire, als hij wordt gevraagd naar de herinneringen van zijn zoon. "‘Nu ga je in je eentje rennen’, zei ik. ‘Idioot.’ Ik begon hem uit te schelden. ‘Spreek je me tegen? Je gaat zorgen dat je keihard gaat werken. Je moet je ploeggenoten laten geloven dat jullie het kunnen. Je moet ze motiveren. Probeer ze te motiveren door meer te rennen dan zij.’” Dat advies, en de woede, bleef Neymar bij. Hij trok er lessen uit. “Hij keek zo kwaad. Hij was boos omdat ik dezelfde instelling had als mijn ploeggenoten. Dat is me altijd bijgebleven.”

Neymar: The Perfect Chaos is te bekijken via streamingdienst Netflix.