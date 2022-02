Enorme stunt in FA Cup: dramatisch Manchester United ligt eruit

Vrijdag, 4 februari 2022 om 23:55 • Laatste update: 00:08

Manchester United is vrijdagavond verrassend gestrand in de vierde ronde van de FA Cup. De ploeg van Ralf Rangnick verloor tegen Middlesbrough de strafschoppenserie die volgde na een 1-1 gelijkspel in de reguliere speeltijd. Cristiano Ronaldo schoot vroeg in de wedstrijd een strafschop hopeloos naast en leidde daarmee een dramatische avond in voor United. Ronaldo schoot in de serie wél prachtig raak, maar ploeggenoot Anthony Elanga miste de beslissende strafschop: 8-7. Middlesbrough, nummer zes van de Championship, gaat verder naar de achtste finale.

Ralf Rangnick kon voor het eerst in een kleine drie maanden weer beschikken over Paul Pogba. De Fransman (die nog geen duel onder de nieuwe trainer had gespeeld) was lange tijd uit de roulatie vanwege een hamstringblessure, opgelopen tijdens de training bij het nationale elftal. Pogba nam ten opzichte van het vorige duel met West Ham United (1-0 winst) de plaats in van Fred naast Scott McTominay. Verder mocht Dean Henderson van Rangnick op doel beginnen, startte Luke Shaw als linksback en bezetten Marcus Rashford en Jadon Sancho de vleugels, wat mutaties betrof.

Scheidsrechter Anthony Taylor had nog niet gefloten of Sancho zag zijn stift al op de lat uiteenspatten. Het stond symbool voor het overwicht dat United gedurende de wedstrijd zou hebben. Binnen het kwartier had Ronaldo al twee pogingen ondernomen, maar Middlesbrough-sluitpost Joe Lumley hoefde daarvoor niet te vrezen. Vijf minuten later moest hij dat wél. Pogba werd neergehaald door Oranje Onder 20-international Anfernee Dijksteel en verdiende daarmee een penalty. Ronaldo ging achter de bal staan, maar schoot het leer hopeloos naast.

Sancho kon de pijn voor de Portugees daarna enigszins verzachten. Met 25 minuten op de klok verzond Bruno Fernandes een schitterende pass op de linksbuiten, die het leer met enige moeite wist te controleren en via het been van Lumley raak schoot: 1-0. Rashford leek niet veel later het duel al vroeg te beslissen, maar de bezoekers haalden opgelucht adem toen ze de vlag omhoog zagen voor buitenspel. Ronaldo ondernam nog vele verwoede pogingen om zijn naam op het scorebord te doen verschijnen; de ruststand zou echter niet meer veranderen.

Het tweede bedrijf ging op dezelfde voet verder. Het eenrichtingsverkeer richting Lumley leidde al gauw na rust tot een megakans voor Rashford, die op slechts luttele meters van het doel wild over schoot. Ineens moest Henderson paraat staan. Met de allereerste uitbraak van dat duel nam Middlesbrough de doelman onder vuur, maar Henderson raakte niet onder de indruk. In minuut 64 werd de goalie van United alsnog geklopt. Isaiah Jones lanceerde een geweldige crosspass op Duncan Watmore, die de bal duidelijk met de hand controleerde. De VAR greep echter niet in bij zijn assist op Matt Crooks, waardoor de 1-1 een feit was. United ging haastig op zoek naar de 2-1. Bruno Fernandes en invaller Anthony Elanga kregen nog geweldige kansen, maar de ploeg van Rangnick werd veroordeeld tot verlenging. In de verlenging gebeurde weinig, maar Middlesbrough kreeg wel een enorme kans voor Aaron Connolly, die recht op Henderson mikte. De strafschoppenserie die volgde bleef spannend doordat geen enkele speler miste, totdat de jonge Elanga bij 8-7 hard over schoot: Middlesbrough bekert verder.