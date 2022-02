Daramy maakt ‘duurste KKD-goal ooit’; El Azrak vermorzelt MVV in eentje

Vrijdag, 4 februari 2022 om 21:57 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:16

Jong Ajax heeft vrijdagavond geen fout gemaakt. Op De Toekomst rekende het team van John Heitinga af met de leeftijdsgenoten van Jong AZ: 2-1. Mohamed Daramy, die Ajax deze zomer nog twaalf miljoen euro kostte, maakte de eerste Amsterdamse treffer. Even verderop rolde Rayan El Azrak in zijn eentje MVV op in de Limburgse derby tegen VVV: 0-5. Ook nummers één en twee van de Keuken Kampioen Divisie FC Volendam en FC Emmen bleven foutloos.

FC Volendam - Jong FC Utrecht 2-0

De koploper van de Keuken Kampioen Divisie had iets meer dan tien minuten nodig om de wedstrijd open te breken. Thijmen Nijhuis tikte een vrije trap van Robert Mühren voor de voeten van Gaetano Oristiano, die dankbaar gebruik maakte van het buitenkansje: 1-0. Utrecht richtte zich vervolgens dapper op. Tien minuten voor rust kreeg de ploeg van Darije Kalezic echter toch voor de tweede keer de deksel op de neus: Bilal Ould-Chikh schoot vanaf randje zestienmetergebied raak met een droge knal. 2-0 bleek tevens de eindstand.

FC Emmen - TOP Oss 3-1

De bezoekers uit Oss waren bezig aan een uitstekende reeks met drie overwinningen op rij, en ook nu maakten de elf van Bob Peeters het de tegenstanders aanvankelijk lastig. Nummer twee Emmen was aanvallend bovendien inspiratieloos. Alles wees erop dat de ploegen met 0-0 gingen pauzeren, tot Jari Vlak op slag van rust met geluk de bal voor zijn voeten kreeg. De middenvelder van Emmen twijfelde geen moment en haalde uit voor de 1-0. Het was allesbehalve verdiend, maar TOP maakte al snel na rust gelijk. Jearl Margaritha werd helemaal vrijgelaten aan de linkerkant en schoot door de benen van Michael Brouwer voor de 1-1. TOP was zelf schuldig aan de 2-1. Joshua Sanches verloor de bal dom, waardoor Jeff Hardeveld kon counteren. De back legde panklaar voor Reda Kharchouch, en de spits schoof de 2-1 binnen. In de laatste vijf minuten schoot Oussama EL Azzouzi Emmen met de 3-1 definitief in veilige haven.

MVV - VVV-Venlo 0-5

VVV kende een bliksemstart in de Limburgse derby. Na drie minuten spelen besloot Rayan El Azrak zijn geluk van afstand te beproeven, en zag tot zijn vreugde de bal achter Romain Matthys eindigen: 0-1. Het zou de wedstrijd van diezelfde El Azrak worden. Tien minuten later werd de kersverse aanwinst van VVV helemaal vrijgelaten bij een aanval van de bezoekers, en Matthys werkte zijn toch houdbare inzet onhandig in eigen doel. El Azrak kon een kwartier later alsnog zijn tweede bijschrijven: de middenvelder schoot met links droog in de verre hoek. Nog voor rust mocht hij ook een keer assisteren bij de 0-4 van Nick Venema. En dan moest het slotakkoord nog komen. Venema gaf de bal twintig minuten voor tijd hoog voor op Sven Braken, die met een fenomenale omhaal Matthys voor de vijfde maal passeerde.

Rayan El Azrak met een hattrick en een assist in één helft! ?? Maar de grote vraag is: stond hij vrij? pic.twitter.com/eVmleuIw8B — ESPN NL (@ESPNnl) February 4, 2022

Wát een OMHAAL van Sven Braken! ?? pic.twitter.com/yIjgswNt3o — ESPN NL (@ESPNnl) February 4, 2022

FC Dordrecht - Almere City 2-2

Almere greep in de eerste helft de macht in de ware kelderkraker tussen de nummer laatst en voorlaatst van de ranglijst. Lance Duijvestijn miste een vrije kopkans, maar Jeffry Puriel schoot na een half uur spelen raak na een een-twee met Tijmen Wildeboer: 0-1. Tijmen Wildeboer profiteerde kort daarna van een slecht verwerkte vrije trap van Jorrit Smeets en prikte de scoreverdubbelaar binnen: 0-2. Na rust kantelde de wedstrijd volledig, eerst via een eigen doelpunt van Bram van Vlerken, die met een blok zijn eigen doelman passeerde: 1-2. Kevin Vermeulen bracht vlak voor tijd met een rake kopbal het punt voor Dordrecht binnen: 2-2.

Jong Ajax - Jong AZ 2-1

Jong Ajax begon sterk en kwam na zes minuten op voorsprong. Kristian Hlynsson schoot in vrije positie op de lat, waarna Mohamed Daramy in de rebound kon profiteren: 1-0. De Amsterdamse beloften drukten vervolgens door en Hlynsson tikte binnen het half uur simpel binnen, maar werd teruggefloten wegens buitenspel. De IJslander had een kwartier na rust opnieuw een treffer op de schoen en werd daar ditmaal van onthouden door een verdediger op de doellijn. Jong Ajax kwam in de 69ste minuut op 0-2 dankzij een eigen treffer van Wouter Goes, die een breedtepass van Daramy ongelukkig in eigen doel liep. Bram Franken bracht de spanning tien minuten voor tijd terug met een rake vrije trap vanaf de rand van het strafschopgebied: 2-1. Jong Ajax hield echter stand.

Jong PSV - Helmond Sport 2-0

Jong PSV moest het voor het eerst stellen zonder clubtopscorer Johan Bakayoko, die dankzij zijn uitmuntende prestaties is aangesloten bij het eerste. Het deerde de Eindhovenaren uiteindelijk niet tegen Helmond. Na twintig minuten verlengde Fodé Fofana een hoekschop doeltreffend met het hoofd: 1-0. Het spel golfde op en neer en beide ploegen kregen grote kansen, maar Fofana en Helmond-aanvaller Jelle Goselink misten allebei twee keer. Na rust nam Jong PSV afstand door te profiteren van balverlies van Dylan Seys. Een fraaie aanval werd uiteindelijk afgerond door Mohamed Nassoh: 2-0.

NAC Breda - Roda JC 2-2

Roda was in de vroege openingsfase heel dicht bij de openingsgoal. Dylan Vente schoot eerst op Nick Olij en kreeg een gratis rebound, die de spits van dichtbij over mikte. Ook NAC kreeg een enorme kans in de eerste helft, maar Kaj de Rooij raakte de bal slecht. De Bredanaars scoorden direct na rust alsnog via Jeredy Hilterman, die zijn debuut opluisterde met een rake kopbal uit een hoekschop. NAC kon niet lang genieten, want Roda counterde binnen een minuut naar 1-1. Xian Emmers haalde knap de achterlijn en bood Vente een intikker. in de 83ste minuut volgde de 1-2 van Roda uit een binnengekopte hoekschop door Daryl Werker. NAC zocht vol de aanval en kwam in de laatste minuut terug. Odysseus Velanas dribbelde van links naar binnen en vond vanuit het strafschopgebied heerlijk de verre hoek: 2-2.

?? Jeredy Hilterman scoort bij zijn @NACnl-debuut en komt zijn belofte na ?? 6?? ?? 9?? pic.twitter.com/scoaNNXocS — ESPN NL (@ESPNnl) February 4, 2022

Telstar - De Graafschap 0-3

De Graafschap domineerde vanaf het startsignaal en scoorde ook direct. Na een hoekschop werkte Johnatan Opoku de bal met een uitgestoken voet handig tegen de touwen: 0-1. Na een half uur kon debutant Sam Hendriks zijn eerste voor De Graafschap inkoppen uit een slecht weggewerkte hoekschop: 0-2. Hendriks raakte even later kiezelhard de lat, waarna de spits in de nieuwe aanval opnieuw aan de bal kwam. Ditmaal kapte Hendriks zijn tegenstander handig uit achter het standbeen, waarna een intikker volgde: 0-3. Opoku miste na ruim een half uur een strafschop en verzuimde de score uit te bouwen, maar De Graafschap haalde de zege simpel binnen.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 24 16 7 1 27 55 2 FC Emmen 24 16 3 5 22 51 3 Jong Ajax 24 14 4 6 16 46 4 ADO Den Haag 24 16 3 5 22 45 5 De Graafschap 25 13 5 7 13 44 6 Excelsior 24 13 4 7 17 43 7 Roda JC Kerkrade 24 11 8 5 20 41 8 FC Eindhoven 24 12 5 7 13 41 9 Jong PSV 24 10 5 9 9 35 10 VVV-Venlo 25 10 2 13 -2 32 11 NAC Breda 24 7 9 8 3 30 12 TOP Oss 25 7 6 12 -10 27 13 Telstar 25 6 9 10 -19 27 14 FC Den Bosch 24 8 2 14 -18 26 15 Jong AZ 24 7 4 13 -8 25 16 MVV Maastricht 25 7 2 16 -27 23 17 Jong FC Utrecht 24 6 4 14 -21 22 18 FC Dordrecht 25 5 6 14 -21 21 19 Helmond Sport 23 5 5 13 -17 20 20 Almere City FC 25 4 7 14 -19 19