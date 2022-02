Ajax móét komende zomer verkopen: ‘Er is ook veel belangstelling voor hem’

Vrijdag, 4 februari 2022 om 20:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:51

De kans is groot dat Ryan Gravenberch komende zomer een transfer maakt, zo stelt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De journalist verwacht dat de negentienjarige middenvelder van Ajax zijn contract, dat medio 2023 afloopt, niet zal verlengen. "Ik denk dat het heel moeilijk wordt", aldus Verweij.

Gravenberch laat zich begeleiden door Mino Raiola, die eerder bijdroeg aan een transfervrij vertrek van Brian Brobbey en Noussair Mazraoui bij Ajax. Als de Amsterdammers dat scenario met Gravenberch willen voorkomen, is komende zomer de laatste goede kans. Ajax zag de contractonderhandelingen volgens Verweij kantelen. "In eerste instantie zag het er heel goed uit, maar uiteindelijk werd het moeizamer", zegt Verweij. Er is ook best wel veel belangstelling voor hem."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Verweij gelooft dat Ajax in het geval van Gravenberch niet hoeft te vrezen voor een transfervrije uittocht. "Ajax heeft één groot voordeel bij de familie Gravenberch: normaal gesproken is het een familie die vindt dat Ryan niet gratis de deur uit kan lopen. Ik denk dat ernaar gestreefd wordt om hem in de komende zomer te verkopen." De voorbije tijd werd voornamelijk Juventus genoemd als potentiële bestemming voor de middenvelder.

Valentijn Driessen voegt toe dat Erik ten Hag niet gelukkig zal zijn met een eventueel vertrek van Gravenberch. "Ik denk dat het voor Ten Hag een signaal is van: nu moet ik Ajax voor de derde keer opbouwen", aldus Driessen. "Misschien krijgt hij een aanbieding waar hij meer toekomst in ziet dan wéér het kunstje flikken bij Ajax." Engelse media noemen Ten Hag al tijden als een van de kandidaten bij Manchester United, dat in de zomer een opvolger aanstelt voor interim-manager Ralf Rangnick.