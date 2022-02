Driessen en Verweij hinten naar ‘Braziliaanse’ toptransfer voor Antony

Vrijdag, 4 februari 2022 om 20:06 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:19

Mike Verweij en Valentijn Driessen zien in Paris Saint-Germain een aannemelijke bestemming voor Antony. De Ajax-watcher en chef voetbal van De Telegraaf denken dat de 21-jarige Braziliaan van Ajax goed zou passen in Parijs, gegeven het grote aantal landgenoten bij die club. Verweij denkt in de manier waarop de PSG-spelers in de Seleção met Antony omgaan bevestiging te zien voor zijn observatie.

In de podcast Kick-off van De Telegraaf wordt het sterke optreden van Antony voor Brazilië tegen Paraguay van afgelopen dinsdag (4-0) uitgelicht. De rechtsbuiten maakte de schitterende 3-0 en verzorgde het voorbereidende werk op het slotakkoord van Bruno Guimarães. "Ik denk dat Marc Overmars heel blij is dat Antony zijn prijs elke week verder opdrijft", stelt Verweij. De journalist weet daarop te melden dat de vleugelspeler erg goed in de markt ligt, maar dat een voorheen zeer geïnteresseerde club waarschijnlijk niet meer zal aankloppen.

"Na de Olympische Spelen was Bayern München al heel serieus, maar Bayern is eigenlijk wel een beetje afgehaakt", vertelt Verweij. "De speler die ze daar al hebben, Kingsley Coman, heeft gewoon bijgetekend. Bayern München zal dus niet meer geïnteresseerd zijn, maar die waren bereid om dertig miljoen euro te betalen. Dat is een bedrag waar Ajax allang geen genoegen meer mee zal nemen. Overmars denkt misschien wel aan meer dan het dubbele."

Collega Driessen werpt daarop PSG op als mogelijke bestemming. "Daar is echt een enorme Braziliaanse enclave, met Marquinhos en Neymar." Verweij spreekt Driessen allesbehalve tegen en deelt zijn observaties bij het Braziliaans nationaal elftal. "Als je ziet hoe Antony daar wordt opgevangen..." De Ajacied maakte dinsdag zijn tweede doelpunt in zijn zevende interland voor de Kanaries. Het is nog onzeker of Ajax-trainer Erik ten Hag hem zondag tegen Heracles Almelo al kan gebruiken, daar Antony nog maar net is teruggekeerd in Amsterdam.