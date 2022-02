Haller: ‘Hij kwam al binnen met een grote mond, maar werd heel erg stil’

Vrijdag, 4 februari 2022 om 19:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:34

Sébastien Haller maakt zich op voor zijn rentree voor Ajax. De Ivoriaans international was afgelopen maand actief op de Afrika Cup en miste daardoor in Nederland onder meer de topper tegen PSV (1-2 winst). Haller volgde de kraker op afstand en dat werd door het gezelschap van landgenoot en PSV'er Ibrahim Sangaré een bijzondere ervaring. "Hij zat in zijn kamer en ik in de mijne", zegt Haller op het clubkanaal van Ajax.

Haller en Sangaré leefden bij aanvang van hun Afrika Cup-avontuur al toe naar de kraker in de Eredivisie, wetende dat ze die waarschijnlijk zouden missen vanwege deelname aan het landentoernooi. "Hij kwam bij al binnen met een grote mond", lacht Haller. "Hij zei dat zij eerste stonden en dat ik me maar moest voorbereiden op een tweede plaats. Ik zei tegen hem dat we een paar dagen later wel zouden praten om te zien of het dan nog steeds zo zou zijn. Na de wedstrijd heb ik niets meer van hem gehoord. Het werd heel erg stil", knipoogt hij.

De Amsterdammers haalden in januari een concurrent voor Haller met Brian Brobbey, die tegen FC Utrecht (0-3 winst) en PSV meteen drie goals maakte. "Dat maakte me blij om te horen", zegt Haller. "Het was niet makkelijk voor hem bij RB Leipzig. Het is goed voor hem om de draad weer op te pakken in een omgeving die hij al kent. Hij had niet beter kunnen starten, alleen hij heeft nu pech", doelt de spits op de knieblessure van Brobbey, opgelopen tegen PSV. "Ik heb hem vanochtend gezien om te kijken hoe hij ervoor staat. Het is frustrerend, ook voor het team, want hij is van grote waarde."

Haller strandde met Ivoorkust in de achtste finale van de Afrika Cup tegen Egypte (0-1). Door de voortijdige uitschakeling is hij op tijd terug om zondag tegen Heracles Almelo terug te keren in de spits bij Ajax. "De timing was heel goed voor Ajax, dat weet ik", bevestigt de Frans-Ivoriaanse aanvaller. "Het is mijn werk om fit terug te komen en mijn taak te doen. De Afrika Cup was een mooie ervaring, maar ik kijk er heel erg naar uit om de tweede seizoenshelft hier te spelen. We staan eerste en moeten die plek verdedigen. Wij moeten heersen." Eerder dit seizoen kwam Ajax op bezoek bij Heracles niet verder dan 0-0. "Ja, we hebben echt iets recht te zetten", besluit Haller.