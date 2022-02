Erik ten Hag baart opzien: ‘In de zestien is hij onze beste afmaker’

Vrijdag, 4 februari 2022 om 18:19 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:53

Erik ten Hag beschouwt Danilo opmerkelijk genoeg als de beste afmaker van Ajax, zo zei de coach vrijdag op de persconferentie. Ten Hag ging daarbij ook in op de rol van de 22-jarige Braziliaan, nu duidelijk is geworden dat hij aan het eind van het seizoen transfervrij vertrekt. "Hij behoort tot de selectie en hij is een waardevolle speler", aldus de oefenmeester.

Danilo zat tot nu toe vrijwel het hele seizoen op de bank en kon in invalbeurten meestal geen onuitwisbare indruk achterlaten. Dat leek ook het standpunt van Ten Hag, want de coach drong in de winterstop aan op het huren van Brian Brobbey om het gemis van Afrika Cup-ganger Sébastien Haller op te kunnen vangen. Toch was Ten Hag op het persmoment zeer complimenteus over Danilo.

"In de zestien is hij de beste afmaker die wij hebben", aldus de coach van Ajax. "Daarnaast is hij op meerdere plaatsen inzetbaar in de voorhoede, ook als 9,5 achter de spits." Niemand lijkt er nog vanuit te gaan dat Danilo zijn contract zal verlengen. "Op dit moment speelt dat niet, laat ik het daarbij houden", aldus Ten Hag, die er geen punt van maakt dat Danilo waarschijnlijk gratis de deur uitloopt, zoals hij dat ook niet deed bij Noussair Mazraoui en André Onana.

"Met deze selectie, of spelers nou een aflopend contract hebben of een contract voor nog meerdere jaren, hebben wij alle kwaliteiten om titels te winnen", legt Ten Hag uit. Danilo werd in de slotfase van de winterse transfermarkt in verband gebracht met een transfer naar bijvoorbeeld Vitesse. "Zoals ik het heb begrepen, is het nooit heel concreet geweest", aldus de oud-middenvelder. Ajax hervat de competitie zondag met een thuisduel tegen Heracles Almelo.