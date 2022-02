Laporta spreekt definitief oordeel uit over speeltijd Ousmane Dembélé

Vrijdag, 4 februari 2022 om 17:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:47

Joan Laporta verbiedt het Xavi niet om Ousmane Dembélé in het restant van het seizoen in te zetten bij Barcelona, zo weet Mundo Deportivo. De clubleiding overwoog om de bijna transfervrije Fransman definitief uit de selectie te zetten na de geklapte contractonderhandelingen, maar Dembélé wordt dus niet geroyeerd.

Xavi maakte Dembélé bij zijn komst als trainer van Barça belangrijk en sprak het vertrouwen uit in de 24-jarige aanvaller, maar de situatie draaide eind december. Dembélé had tegenover de coach steeds volgehouden te zullen bijtekenen, totdat naar buiten kwam dat de vleugelspits vanwege astronomische salariseisen waarschijnlijk niet zal bijtekenen.

Aanvankelijk bleef Dembélé nog opgesteld worden door Xavi, maar de laatste twee duels werd hij buiten de selectie gehouden. "Of hij vernieuwt zijn contract, of hij moet vertrekken", zei Xavi op 18 januari. Barcelona probeerde in de slotfase ook van Dembélé af te komen, maar kansrijk bleek dat nooit. De aanvaller blijft in de A-selectie en zal indien nodig ook spelen, maar moet voorlopig achteraan aansluiten. Met Ferran Torres, Adama Traoré en Pierre-Emerick Aubameyang haalde Barça flinke concurrentie in de aanvalslinie.

Ook Dani Alves spreekt zich vrijdag uit over de rol van Dembélé. De 38-jarige rechtsback is blij met het besluit van Barcelona. "We moeten verstandig omgaan met de situatie en profiteren van het feit dat we zo'n speler kunnen inzetten", aldus Alves tegenover Vamos. "Dit soort dingen gebeurt in het voetbal, maar zolang hij bij Barça speelt, moet hij het shirt verdedigen. Er zijn nog vijf maanden te gaan en we hebben de hele kleedkamer nodig."

Alves kreeg zelf een tegenslag te verwerken, omdat Barcelona ervoor koos de vleugelverdediger niet in te schrijven voor de Europa League. Er mochten slechts drie nieuwe namen worden geregistreerd en de keuze viel op Ferran, Troaré en Aubameyang. "Ik had graag binnen willen zijn, maar helaas waren we met vier spelers voor drie plaatsen", reageert Alves. "Ik ga geen stennis schoppen."