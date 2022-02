Nieuws over Schmidt verrast komende tegenstander: ‘Het zal invloed hebben’

Vrijdag, 4 februari 2022 om 15:49 • Laatste update: 16:04

Pascal Jansen verwacht dat het nieuws over het aanstaande vertrek van Roger Schmidt invloed zal hebben bij PSV op het komende duel met AZ. De oefenmeester van de Alkmaarders - die in het verleden als hoofd jeugdopleidingen en trainer van Jong PSV in Eindhoven actief was - zegt verrast te zijn door het besluit van Schmidt om zijn aflopende contract niet te verlengen.

“Het zal invloed hebben, maar hoeveel durf ik niet te zeggen. Het nieuws verraste me wel. Ik was in de veronderstelling dat ze er een langdurig project van wilden maken met elkaar. Maar goed, PSV is als club groter dan de trainer. Dus ze zullen een goede tweede seizoenshelft willen spelen”, zo tekent Voetbal International op uit de mond van Jansen. Hij kan zaterdagavond (om 20.00 uur) in Eindhoven geen beroep doen op Aslak Witry en Kamal Sowah. De van Club Brugge gehuurde aanvaller is nog in afwachting van zijn werkvergunning.

Ook zijn collega Schmidt kampt met personele problemen. Ibrahim Sangaré, Noni Madueke en Carlos Vinícius keerden deze week terug op het trainingsveld bij PSV. “Ibrahim is woensdag aangesloten en zal weer bij de wedstrijdselectie zitten. We bekijken na de afsluitende training hoelang hij kan spelen. Met Noni en Carlos nemen we minder risico. Zij zullen morgen nog niet aansluiten bij de ploeg”, zegt Schmidt op de officiële website van PSV. Ritsu Doan en Érick Gutiérrez zijn teruggekeerd van interlandverplichtingen met Japan en Mexico, al is het nog twijfelachtig of Gutiérrez inzetbaar is.

Schmidt kan eveneens geen beroep doen op Ryan Thomas, Maxi Romero en André Ramalho. “Er staat een gedegen selectie die klaar is om zich van zijn beste kant te tonen. We hebben eerder dit seizoen een goede wedstrijd gespeeld tegen AZ. Dat willen we nu herhalen, met hopelijk hetzelfde resultaat tot gevolg”, zo is Schmidt hoopvol. “Wij streven altijd naar het hoogst haalbare. Het is zaak om het seizoen op een zo goed mogelijke manier tot een eind te brengen. De wedstrijd tegen AZ is een cruciaal onderdeel in dat proces.”

Tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel met AZ ging hij ook nog in op zijn besluit om PSV te gaan verlaten. “Door duidelijkheid te scheppen, weet iedereen binnen de club waar we aan toe zijn. We kunnen nu met een fris gevoel vooruit kijken naar deze belangrijke wedstrijd en ons op een zo goed mogelijke manier voorbereiden”, aldus Schmidt. “Ik heb ervaringen opgedaan in de laatste vijftien jaar en ik heb altijd één groot doel gehad: een club op een goed moment verlaten. Ik wil hier op een goede manier weggaan, zodat ik hier altijd terug kan komen voor een kop koffie op De Herdgang.”