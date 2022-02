Vraagtekens bij Ajax: Ten Hag moet drie basiskrachten mogelijk missen

Vrijdag, 4 februari 2022 om 15:26

Ajax kampt met de nodige personele problemen in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo, die zondagmiddag om 16.45 uur op het programma staat. Ryan Gravenberch is ziek en het heeft er volgens trainer Erik ten Hag alle schijn van dat de middenvelder niet van de partij is. Verder ontbreekt ook Brian Brobbey in ieder geval, terwijl het meespelen van de nodige andere Ajacieden nog onzeker is.

Edson Álvarez, Antony, Sébastien Haller, Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico zijn pas net in Amsterdam teruggekeerd van interlandverplichtingen. Álvarez liep bij Mexico een knieblessure op, terwijl Martínez kampt met bij Argentinië opgelopen bovenbeenklachten. “Ik weet niet hoe erg zijn blessure is. Hij komt vanmiddag pas terug vanuit Mexico. We hebben frequent contact gehad met de medische staf van de Mexicaanse voetbalbond”, zegt Ten Hag op de persconferentie in aanloop naar het duel met Heracles over Álvarez. De Telegraaf meldde eerder op de dag al dat diens blessure 'vervelender is dan aanvankelijk gedacht'.

“Martínez is ook met klachten teruggekomen, hij heeft een bovenbeenblessure”, aldus Ten Hag. Het meespelen van Álvarez en Martínez is daardoor twijfelachtig. Mohammed Kudus is tegen Heracles wel weer van de partij, evenals Sébastien Haller. De spits speelde met Ivoorkust de Afrika Cup, waarop Egypte in de achtste finale een sta-in-de-weg bleek. “Ik heb hem een aantal dagen vrij gegeven. Hij heeft op 27 december al het seizoen vervolgd. Daarna is hij begonnen met voorbereiding op de Afrika Cup en heeft hij het toernooi gespeeld, dus daarom heb ik hem een aantal dagen vrij gegeven.”

“Ik heb hem direct na afloop van de wedstrijd tegen Egypte gebeld en hij zit er goed in, hij zit er realistisch in. Hij heeft die vrije dagen gebruikt om weer energie te tanken, dus hij kwam op een goede manier binnen”, vervolgt Ten Hag. Ook Antony is goed teruggekeerd van interlandverplichtingen bij Brazilië. “Antony heeft meegetraind. Hij kwam, net als Martínez, met een grote glimlach binnen. Zij hebben tien succesvolle dagen beleefd en ze zijn ongelooflijk happy. Het kan hen alleen maar motivatie geven om het seizoen succesvol te vervolgen.”

Ajax speelde in oktober in Almelo nog met 0-0 gelijk tegen Heracles. “Zo'n wedstrijd met wat daar is gebeurd, dat heeft niks met de wedstrijd van zondag te maken. We weten wat we kunnen verwachten van Heracles. Daar zullen we ons op instellen”, verzekert Ten Hag. “Alles wat aandacht krijgt, groeit. In dat opzicht moet je niet overladen.' Toch weet ook de oefenmeester dat de Amsterdammers punten hebben gemorst. 'Het is een feit dat wij een aantal punten hebben verspeeld die onnodig waren. Daar moeten we waakzaam voor zijn.”