SC Heerenveen stelt tot het einde van het seizoen interim-trainer aan

Vrijdag, 4 februari 2022 om 15:07 • Chris Meijer • Laatste update: 15:18

Ole Tobiasen is tot het einde van het seizoen op interim-basis de opvolger van Johnny Jansen bij sc Heerenveen. De Friezen besloten anderhalve week geleden afscheid te nemen van de oefenmeester, vanwege ‘onvoldoende perspectief voor verbetering van de huidige sportieve situatie’. Heerenveen schreef zich te beraden op de opvolging van Jansen en heeft nu dus ervoor gekozen om Tobiasen tot het einde van het seizoen voor de spelersgroep te zetten.

"Na het vertrek van Johnny hadden we drie opties. Het aanstellen van een interim-trainer van buitenaf, het direct contracteren van een trainer voor de lange termijn of het seizoen afmaken met de huidige technische staf”, zo licht technisch manager Ferry de Haan toe. Heerenveen maakte kort na het ontslag van Jansen al bekend dat zijn assistenten Tobiasen en Peter Reekers voorlopig het roer zouden overnemen. De Friezen zouden volgens De Telegraaf hebben geprobeerd om Mitchell van der Gaag los te weken als definitieve opvolger voor Jansen, maar Ajax wilde de assistent van Erik ten Hag niet laten gaan.

Ook de namen van Jon Dahl Tomasson (clubloos na zijn vertrek bij Malmö FF), Ruud van Nistelrooij (trainer van Jong PSV) en Sipke Hulshoff (werkzaam als trainer van Feyenoord Onder 21) vielen de afgelopen dagen bij Heerenveen, maar er is dus voorlopig gekozen voor een interim-trainer tot het einde van het seizoen. De 46-jarige Deen - die tussen 1995 en 1997 in het Abe Lenstra Stadion actief was als speler - is sinds afgelopen zomer werkzaam bij Heerenveen, nadat hij eerder bij Roda JC Kerkrade, NAC Breda, Sparta Rotterdam en Almere City actief was.

Tobiasen wordt tot het einde van het seizoen geassisteerd door Reekers, Jeffrey Talan en keeperstrainer Ruud Hesp. De Haan: "Wij denken dat de laatste oplossing het beste is en dat de staf met Ole, Peter, Jeffrey en Ruud elkaar goed aanvult. Het is goed dat we nu snel duidelijkheid kunnen verschaffen aan de staf en de groep. Wij hebben er alle vertrouwen in dat zij dit seizoen samen tot een zo goed mogelijk einde kunnen brengen."