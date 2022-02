Tagliafico spreekt zich hard uit over door Ajax ontnomen ‘unieke kans’

Nicolás Tagliafico heeft zich voor het eerst uitgesproken over zijn afgeketste transfer naar Barcelona. De Catalanen wilden hem in de winterse transferwindow graag overnemen van Ajax, maar de Amsterdammers zagen niets in de door Barcelona voorgestelde huurcontructie en besloten de 29-jarige vleugelverdediger niet te laten gaan. Tagliafico vertelt aan de Argentijnse editie van AS dat het een flinke teleurstelling is dat Ajax hem een ‘unieke kans’ door de neus heeft geboord.

“Ja, ja, ik heb met hen gesproken”, antwoordt Tagliafico op de vraag of hij met Julian Álvarez (die River Plate gaat verruilen voor Manchester City) en Giovani Lo Celso (door Villarreal overgenomen van Tottenham Hotspur) sprak in het de laatste dagen van de transferwindow. De vleugelverdediger was afgelopen week in Argentinië voor interlandverplichtingen en zijn ploeggenoten maakten wél een transfer, maar zijn overgang naar Barcelona kwam niet van de grond. “Mijn ploeggenoten vroegen wat er waar was van alle geruchten over Barcelona. Helaas had ik geen antwoord en moest ik wachten. Ik zat in een onzekere situatie: ik moest eventueel terug naar Nederland om ergens anders de transfer af te ronden. In mijn vrije tijd wachtte ik af wat er zou gebeuren.”

Ajax en Barcelona vonden geen akkoord over een transfer van Tagliafico. De Catalanen konden hem door de financiële situatie alleen op huurbasis overnemen en daar zag directeur voetbalzaken Marc Overmars niks in. “Dat heeft me aan de ene kant wel teleurgesteld, ja. Ik zit al vier jaar bij deze club en heb gespeeld met een hoofdblessure, een beschermende bril, op zeventig procent door een enkelblessure. Ze vroegen me toen om met een gezwollen enkel te spelen en dat heb ik gedaan, omdat ik er sta als dat gevraagd wordt.”

“Ook buiten het veld waren er goede kansen, maar ik heb altijd in het belang van de club gedacht”, vervolgt Tagliafico. “En nu, op het moment dat er een kans komt die ik niet kan weigeren, laten ze me niet gaan. Ik merk dat dit voor teleurstelling zorgt. Ik begrijp dat de situatie niet gemakkelijk is, het was de winterse transferwindow. Dit is voor ons allebei geen goede situatie. Ze begrepen me, ze hebben de redenen verteld. Maar het is jammer. Ik heb het gevoel dat dit een kans was die ik niet kon mislopen. Het was een unieke kans om naar een club als Barcelona te kunnen.”

“Ik heb nu het gevoel dat mijn professionaliteit in mijn nadeel werkt, dat is teleurstellend. Ik train altijd goed, veroorzaak geen problemen en gedraag me iedere dag goed. Dat is mijn mentaliteit en zo zal ik dat altijd blijven doen”, benadrukt Tagliafico. De Argentijnse vleugelverdediger blijft erbij dat het voor hem het beste is om bij Ajax te vertrekken. “Er komt een tijd dat je alles weet van de club, je ploeggenoten en de trainer. Ik zie mijn situatie hier nu niet zo snel veranderen en om die reden wil ik liever ergens anders voor mijn plek vechten.”

Tagliafico zegt in de eerste seizoenshelft met trainer Erik ten Hag te hebben gesproken over zijn situatie nadat hij zijn basisplaats verloor. “Hij vertelde me dat ik het seizoen begonnen was met een blessure en dat het team nu goed draaide, dus dat ik me moest bewijzen op de training. Dat heb ik gedaan, ondanks dat het moeilijk was. Want dit gebeurde voor het eerst in mijn carrière. Ik heb me erop geconcentreerd om zo hard mogelijk te werken en daarmee het team te helpen.”

“Ik probeer altijd het positieve in te zien en ben harder gaan trainen: op mijn zwaktes, in de gym, om meer energie te krijgen. Maar je wil minuten maken en het was ideaal om die tijdens de winterse transferwindow te zoeken, ondanks dat niemand garanties kan geven. Er kwam een kans om in een nieuwe omgeving op nul te beginnen”, stelt Tagliafico. “De transferdeadline is nu verlopen en de club heeft me niet laten gaan. That's it.”

Ten Hag: 'Ik heb nog niet met hem gezeten, maar dat gaat voor zondag wel gebeuren'

"Natuurlijk had hij die wens, maar het is er niet van gekomen", zo reageerde Ten Hag vrijdag tijdens de persconferentie in aanloop naar het thuisduel met Heracles Almelo op de afgeketste transfer van Tagliafico naar Barcelona. "We moeten ook naar onszelf kijken. We hebben gekeken naar de mogelijkheden, we hebben met Nico meegedacht, maar uiteindelijk moeten we ook naar Ajax kijken. We moeten het belang van Ajax en van de selectie dienen. Nico is een belangrijke kracht in de selectie. We kunnen hem niet zomaar vervangen. Ik heb nog niet met hem gezeten, want hij was afgelopen dagen in Argentinië. Maar dat gaat voor zondag wel gebeuren."