Slot maakt opvallende keuze bij inschrijving aanwinsten Conference League

Vrijdag, 4 februari 2022 om 14:24 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:55

Arne Slot heeft de knoop doorgehakt welke drie versterkingen hij zal inschrijven voor de Conference League De trainer van Feyenoord moest lastige keuzes maken, maar laat vrijdag op de persconferentie in aanloop naar het Eredivisie-duel met Sparta Rotterdam weten dat zijn keuze op Patrik Wålemark, Jorrit Hendrix en Philippe Sandler is gevallen. De naam van Sandler is enigszins opvallend te noemen, aangezien de verdediger volgens Slot eerst wedstrijdritme op moet doen via oefenwedstrijden.

“We wilden in de eerste plaats een verdediger aan de selectie toevoegen, omdat we daar nogal dun bezet zijn”, zegt Slot. “Als dan een kans als deze voorbij komt, een speler, die mits hij fit is, eigenlijk aan alle voorwaarden voldoet die je wilt bij een club die het voetbal speelt dat wij spelen. Hij is heel comfortabel aan de bal, heeft een goede inspeelpass, is snel en groot. Als je hem onder deze voorwaarden kan vastleggen, dan is dat voor beide een win-win-situatie. Het begint er wel mee dat we eerst moeten zorgen dat we hem opbouwen, dat moeten we niet te gehaast doen. Daar nemen we echt goed onze tijd voor, om te zorgen dat hij ergens de komende weken klaar zal zijn om minuten te gaan maken.”

“Het meest logische zal zijn dat hij eerst in een oefenwedstrijd zijn minuten maakt”, vervolgt Slot over Sandler. “We hebben inmiddels een duel vastgelegd, ik weet niet of dat voor hem nog te vroeg komt. We zijn nog op zoek oefenwedstrijden in februari en maart. Als ploegen dit horen die er ook naar op zoek zijn, kunnen ze zich bij onze teammanager melden”, geeft de trainer met een knipoog aan.” Feyenoord moet vrijdag bij de UEFA de versterkingen inschrijven voor de Conference League. Slot laat op de persconferentie weten dat de keuze is gevallen op Wålemark, Hendrix en Sandler. Dat betekent dat Dermane Karim en de Amerikaan Cole Bassett buiten de boot vallen.

Feyenoord kan zondag tegen Sparta naast Sandler ook geen beroep doen op Reiss Nelson. “Nee, niet iedereen is fit'', vertelt Slot. “We missen sowieso Nelson. Hij ging vandaag met een positieve test naar huis toe, dus die zal er niet bij zijn. Morgen moeten de overige spelers nog getest worden.'”