UEFA Futsal EURO 2022: Win kaarten voor de finale in de Ziggo Dome

Vrijdag, 4 februari 2022 om 14:49 • Stefan Coerts • Laatste update: 14:58

Aanstaande zondag vindt in de Ziggo Dome de finale plaats van UEFA Futsal EURO 2022. Welk land mag zich Europees Kampioen noemen van het grootste EK Zaalvoetbal ooit? Bekijk de spectaculaire finale om 17.30 uur live bij de NOS op NPO1.

Op 19 januari was de aftrap van het EK in de Ziggo Dome. In totaal namen zestien Europese landen het tegen elkaar op in Groningen en Amsterdam, wat leidde tot veel spannende wedstrijden. Nederland had een droomstart en won met 2-3 van Oekraïne. Helaas kwam Oranje Futsal nét te kort om de groepsfase te overleven, maar hebben zij onder toeziend oog van heel Nederland laten zien wat zaalvoetbal is en dat ze mee kunnen komen op het hoogste niveau. Inmiddels zijn de de halve finale finalisten bekend: Rusland neemt het vrijdag 4 februari, op tegen Oekraïne en later op de avond strijden Portugal en Spanje om de finaleplaats. Benieuwd hoe de landen de finales hebben bereikt?

Oekraïne

Oekraïne wist in 2001 en 2003 de finale te bereiken maar heeft nog nooit de Europese titel gepakt. In 2018 strandde ze in de kwartfinales. Oekraïne is het enige land dat in de halve finale staat met twee verloren groepswedstrijden. Ze verloren in groep A van Nederland (2-3) en Portugal (0-1), maar wonnen met ruime cijfers van Servië (6-1) wat de doorslag bleek te zijn. In de kwartfinale namen ze het op tegen favoriet Kazachstan en wonnen met 5-3. Mykhailo Zvarych heeft met vier doelpunten het vaakst gescoord voor zijn land. In 2005 stond Oekraïne voor het laatst in een halve finale.

Rusland

Rusland won al haar groepswedstrijden. Zij namen het in groep C op tegen Slowakije (7-1), Kroatië (4-0) en Polen (5-1). In de kwartfinale wonnen ze van debutant Georgië. Artem Antoshkin en Ivan Chishkala hebben beide vijf keer gescoord voor Rusland. Tot nu toe heeft Rusland alle tien de wedstrijden van de Futsal EURO 'campagne' gewonnen, inclusief de kwalificatie. Rusland was in 1999 voor het laatst Europees Kampioen en werd derde in 2018.

Portugal

Ook Portugal heeft alle drie de wedstrijden gewonnen in groep A tegen Servië (4-2), Nederland (4-1) en Oekraïne (1-0). In de kwartfinale hadden ze moeite met debutant Finland, maar wonnen deze wedstrijd uiteindelijk met 3-2. Afonso Jesus heeft met vier doelpunten de meeste goals gescoord. Portugal is de huidige regerend Europees en Wereldkampioen en zijn 31 competitiewedstrijden ongeslagen. De laatste keer dat ze verloren was een penalty shoot-out tegen Iran tijdens het WK 2016 om de derde plaats.

Spanje

Spanje won twee groepswedstrijden met ruime cijfers en speelde één keer gelijk. Bosnië en Herzegovina werd met 5-1 verslagen en Georgië met maar liefst 8-0. Tegen Azerbeidzjan kwamen ze niet verder dan een gelijkspel (2-2). In de kwartfinale wisten ze met ruime cijfers te winnen van Slowakije (5-1). Sergio Lozano heeft vier doelpunten gescoord. Spanje is al zeven keer Europees Kampioen geweest en de laatste keer dateert uit 2016. In alle 12 Futsal EURO-toernooien waaraan Spanje deelnam, wisten ze de halve finales te bereiken.

Winactie finalekaarten UEFA Futsal EURO 2022

De ontknoping van UEFA Futsal EURO 2022 is nabij. Wie van deze landen maakt zondag 6 februari kans om zich tot Europees Kampioen 2022 te kronen? De wedstrijden in de Ziggo Dome beloven voor jong en oud een waar spektakel te worden met veel actie, hoogstandjes, snelheid en entertainment! De wedstrijden zijn uitverkocht, maar wij mogen de allerlaatste tickets weggeven. Dus wil jij live juichen tijdens de finales van het EK in de Ziggo Dome en heb je nog geen tickets weten te bemachtigen? Doe dan mee aan de winactie op het Instagram account van @OranjeFutsal en maak kans op de beste futsal spelers van Europa van dichtbij in actie te zien.

Tover jouw huiskamer vrijdag en zondag om tot een Futsal walhalla

Ben jij niet bij de wedstrijden in de Ziggo Dome, maar wil je toch in de stemming komen? Niet getreurd. Wij hebben een speciaal EK Watch @ Home pakket samengesteld die jouw woonkamer in één klap omtovert tot een futsal walhalla. Je hoeft namelijk niks te missen van de halve finales en finale, die live te zien zijn bij op televisie bij de NOS, op NOS.nl en in de NOS-app.

Halve finale: vrijdag 4 februari

17:00 Oekraïne - Rusland: bij NOS op NPO2 & UEFA.tv

20:00 Portugal - Spanje: bij NOS op NPO3 & UEFA.tv

Finale: zondag 6 februari

17.30 uur bij NOS op NPO1 & UEFA.tv

Enjoy the artists of futsal live!