Harriet Robson doorbreekt stilte na ‘hele moeilijke dagen’

Vrijdag, 4 februari 2022 om 13:05 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:14

Harriet Robson heeft voor het eerst van zich laten horen sinds ze Mason Greenwood zondag beschuldigde van verkrachting en ernstig fysiek geweld. De Engelse laat op Instagram weten dankbaar te zijn voor de vele steunbetuigingen. Robson deelde vorige week zondag beelden van de mishandeling via haar Instagram-account. Op de beelden viel te zien hoe ze een wond in haar gezicht heeft opgelopen. Ook toonde ze enkele blauwe plekken op haar lichaam en deelde ze een audiofragment waarop zij samen met Greenwood te horen was. De aanvaller van Manchester United dreigde haar te verkrachten.

Sinds er zondagochtend beelden en audiofragmenten op het Instagram-account van Harriet Robson verschenen, liet de twintigjarige vrouw niets meer van zich horen. Op hetzelfde social media-kanaal heeft ze nu de stilte doorbroken. “Ik ben iedereen dankbaar die me steunbetuigingen en aanmoedigingen hebben gestuurd”, schrijft Robson op haar Instagram. “Dank jullie wel. De laatste paar dagen zijn erg moeilijk voor me geweest en ik neem een pauze van social media zolang het politieonderzoek gaande is.”

Zondagmiddag liet Manchester United in een persverklaring weten dat de vleugelspits 'tot nader order niet meer mee traint en geen wedstrijden meer speelt'. De politie van Manchester meldde vervolgens in een statement dat 'een man van in de twintig' is gearresteerd na aantijgingen van diens ex-vriendin op sociale media. De politie liet enkele dagen later weten dat Greenwood ook wordt verdacht van aanranding en het uiten van doodsbedreigingen.

Woensdag werd de aanvaller van Manchester United in afwachting van verder onderzoek op borgtocht vrijgelaten en heeft zich sindsdien teruggetrokken in zijn 'mansion' in het graafschap Chesire, vlakbij Manchester, zo weet de Daily Mail. Twee privébewakers beschermen nu zijn huis en er zijn nieuwe beveiligingscamera's geplaatst.

The Red Devils willen nu nog zo min mogelijk geassocieerd worden met Greenwood. De Engelse grootmacht heeft de twintigjarige vleugelspits verwijderd van alle merchandise rond het stadion en op de clubwebsite. Supporters die een wedstrijdshirt met de naam van Greenwood achterop hebben, kunnen het tricot gratis omruilen voor een variant met een naam naar keuze, zo meldt een woordvoerder van de club. Zolang het onderzoek loopt is Greenwood niet meer welkom bij United, zo werd zondag al bekend.