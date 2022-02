Lewandowski waarschuwt Haaland: ‘Hij is een geweldige speler, maar…’

Vrijdag, 4 februari 2022 om 12:16 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:20

Robert Lewandowski kan de hype rond Erling Braut Haaland begrijpen, maar wil er niet helemaal in meegaan. De spits van Bayern München looft zijn collega, al plaatst hij wel een kanttekening. “Dat iemand een groot potentieel heeft, wil nog niet zeggen dat hij nog jarenlang een sterspeler zal zijn”, aldus Lewandowski.

Haaland scoorde sinds januari 2020 80 doelpunten in 79 wedstrijden namens Borussia Dortmund en wordt tegenwoordig beschouwd als een van de meest gewilde spelers in Europa. Dit seizoen was hij namens BVB in de Bundesliga al goed voor zestien treffers. Lewandowski, die al 23 competitiedoelpunten achter zijn naam heeft staan, gaat niet helemaal mee in de hype en waarschuwt de Noorse doelpuntenmachine.

“Haaland is een geweldige speler die leuk is om naar te kijken”, zei Lewandowski in een interview metPilkaNozna. “Maar alleen omdat iemand een groot potentieel heeft, betekent dat niet automatisch dat hij vele jaren een echte sterspeler zal zijn. Bovendien vindt Lewandowski ook dat de vergelijkingen tussen hem en de topscorer van Dortmund weinig zin hebben, omdat ‘iedereen zich anders ontwikkelt’. Haaland is ook een heel ander type speler dan hijzelf. “Hij is sterk, snel en fysiek. Daar is zijn spel op gebaseerd. Ik heb andere kwaliteiten. En we weten niet hoe hij zich zal ontwikkelen…”

Waar Haaland na het huidige seizoen waarschijnlijk een transfer zal maken naar een Europese topclub, valt een zomers vertrek van Lewandowski bij Bayern München niet helemaal uit te sluiten. De 33-jarige spits beschikt bij der Rekordmeister over een contract tot medio 2023, maar zowel Lewandowski als de club ziet het niet zitten dat de aanvaller volgend seizoen zijn laatste contractjaar ingaat, zo meldde BILD. Mochten de contractbesprekingen met Bayern op niets uitlopen, dan behoort een afscheid aan het einde van dit seizoen serieus tot de mogelijkheden.