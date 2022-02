Wim Jonk snapt weinig van droomtransfer: ‘Ik hou niet van middelmaat’

Vrijdag, 4 februari 2022 om 11:40 • Laatste update: 11:44

Wim Jonk begrijpt weinig van de transfer van Denso Kasius naar Bologna. De negentienjarige vleugelverdediger bracht het afgelopen jaar door bij FC Volendam, dat hem huurde van FC Utrecht. Bologna heeft hem nu voor 3,5 miljoen euro definitief overgenomen van FC Utrecht, maar Jonk denkt dat Kasius met het oog op zijn ontwikkeling beter een andere keuze had kunnen maken.

“Nee”, antwoordt Jonk in gesprek met NH Sport stellig op de vraag of hij de transfer van Kasius naar Bologna snapt. “Ik kijk vooral naar ontwikkeling. Hij was net gewend aan een bepaalde speelwijze. Dat deed hij vrij goed. Het is een talentvolle jongen, maar hij heeft nog ontzettend veel stappen te maken. Dan is de stap naar de Italiaanse competitie een enorme stap.”

De trainer van FC Volendam was zelf tussen 1993 en 1995 als speler van Internazionale zelf actief in Italië. “Ja, dat is wel een tijd geleden”, reageert Jonk. Kasius speelde het afgelopen jaar 37 officiële wedstrijden voor FC Volendam, waarin hij goed was voor 6 doelpunten en 4 assists. “Maar ik weet wel hoe het er aan toe gaat. Ik zou wat meer geduld hebben betracht om nog meer keuzes te krijgen en me vooral focussen op mijn ontwikkeling. Want er is nog zoveel te leren.”

Jonk krijgt de vraag wat beter was geweest voor Kasius. “Nou, ik had sowieso gewacht op... Kijk, ik hou niet van middelmaat. Daar doe ik niemand tekort mee, maar ik zie bij hem een bepaalde potentie die voor een hoger niveau geschikt is. Dus dan zou ik kijken naar een betere combinatie, die mij zou passen”, aldus Jonk. Kasius vertelt zelf aan Voetbal International dat Bologna ‘echt een plan met hem heeft’. Bologna wilde hem aanvankelijk met een optie tot koop huren van FC Utrecht, waar de Domstedelingen niets in zagen. Na het verkopen van een speler pakte Bologna in het slot van de transferwindow alsnog door om Kasius definitief binnen te halen.

“De eerste periode moet ik gebruiken om te wennen, maar ze zien me echt als een potentiële basisspeler. Ze spelen een 3-5-2 formatie, een systeem waar ik heel goed uit de voeten kan. Dus ja, toen we de plannen hoorde, zijn we maar in het vliegtuig gestapt”, geeft Kasius te kennen. Bayern München wilde hem op het laatste moment voor de neus van Bologna wegkapen, maar Kasius gaf daar naar eigen zeggen ‘weinig aandacht’ aan.

“Ik had het verhaal van Bologna aangehoord. Er lag echt een goed plan. Bij Bayern München ben je misschien toch wel meer een nummertje en begin je in het tweede elftal. Natuurlijk, het klinkt fantastisch: Bayern München. Maar ik ben nog een jonge jongen, negentien jaar. Als ik het bij Bologna goed doe is er nog van alles mogelijk”, stelt Kasius. Hij merkte bij zijn afscheid bij FC Volendam een ‘dubbel gevoel’. “De mensen waren ook wel een beetje teleurgesteld. FC Volendam wil graag kampioen worden en mijn transfer zagen ze niet helemaal meer aankomen. Tegelijkertijd gunden ze mij deze stap enorm.”