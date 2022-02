‘Barcelona deed aanbetaling van 15 miljoen euro voor deal met Atlético Madrid’

Barcelona heeft in 2019 een aanbetaling van vijftien miljoen euro gedaan aan Atlético Madrid om José María Giménez in te lijven, zo meldt RAC1. Dit is naar voren gekomen in een onafhankelijk onderzoek dat het bestuur van Barcelona had laten uitvoeren naar mogelijke onregelmatigheden tijdens de ambtstermijn van Josep Maria Bartomeu. Door de uitbraak van de pandemie en de financiële situatie van Barcelona ging de deal uiteindelijk niet door.

Barcelona liet de voorbije maanden een onderzoek uitvoeren door consultantsbureaus Deloitte en Kroll. De conclusies uit het onderzoeksrapport werden afgelopen dinsdag door Laporta gepresenteerd. Toen Joan Laporta in maart vorig jaar aan zijn tweede ambtstermijn als voorzitter van Barça begon, kampte de club met een schuld van 1,35 miljard euro. Uit dit onderzoek is onder andere andere naar voren gekomen dat Barcelona een miljoenenbedrag over had om Giménez in de toekomst te contacteren.

Volgens RAC1 weigerde Barcelona in 2019 een commissie van twintig miljoen euro aan zaakwaarnemer Mino Raiola te betalen om Matthijs de Ligt in te lijven. Giménez, voor wie Atlético tachtig miljoen euro vroeg, werd als alternatief gezien. De Catalanen betaalden tegelijkertijd 120 miljoen euro om Antoine Griezmann te contracteren, waardoor de komst van Giménez los Colchoneros niet langer haalbaar bleek.

Barcelona betaalde Atlético vijftien miljoen euro om de komst van Giménez in de toekomst veilig te stellen. Mocht de Uruguayaan geblesseerd raken, dan kon Barça van de centrale verdediger afzien. Vanwege de coronapandemie en de rode cijfers van de club kwam een deal voor Giménez uiteindelijk nooit van de grond. Barcelona deed eerder deze week aangifte tegen Bartomeu, die er met zijn wanbeleid voor zorgde dat de Catalanen in diepe schulden kwamen te zitten.