Blessure van Edson Álvarez blijkt ‘vervelender dan aanvankelijk gedacht’

Vrijdag, 4 februari 2022 om 11:03

De knieblessure van Edson Álvarez is ‘vervelender dan aanvankelijk gedacht’, zo meldt De Telegraaf op basis van bronnen rond het Mexicaanse nationale team. De middenvelder van Ajax moest zich eerder deze week in de rust laten wisselen tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Mexico en Costa Rica (0-0). Álvarez is daardoor een groot vraagteken voor het duel tussen Ajax en Heracles Almelo.

Álvarez leek zich te blesseren aan zijn knie en moest zich halverwege het duel in Estadio Azteca noodgedwongen laten wisselen. Tijdens de tweede helft nam hij met een met ijs ingepakte knie plaats op de reservebank. De Telegraaf schreef vervolgens dat de verwachting was dat de schade bij Álvarez meeviel, omdat de blessure tijdens een contactmoment ontstond en er geen sprake was van een verdraaiing.

Desondanks moest Álvarez het duel van Mexico met Panama (1-0) in de nacht van woensdag op donderdag aan zich voorbij laten gaan. De knieblessure blijkt nu vervelender dan gedacht, daar Álvarez nog altijd kampt met pijn net boven de knie. Er moet nog nader onderzoek worden gedaan naar de blessure en dan zal blijken hoe groot de schade daadwerkelijk is. Voor de thuiswedstrijd van Ajax tegen Heracles Almelo van komende zondag is Álvarez in ieder geval een groot vraagteken.