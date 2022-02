Egypte komt met opmerkelijk verzoek na memorable avond tegen Kameroen

Vrijdag, 4 februari 2022 om 10:03 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:51

Egypte wil de finale van de Afrika Cup laten verplaatsen, nadat het donderdag via strafschoppen afrekende met Kameroen. De Noord-Afrikanen trokken in deze reeks met 1-3 aan het langste eind, waardoor het zondag om de titel zal strijden tegen Senegal. Egypte speelde voor de derde keer dit toernooi een verlenging en willen daarom graag uitstel van de finale.

De route die Egypte naar de finale afgelegd heeft is allesbehalve overtuigend te noemen. Het land kende een valse start van de Afrika Cup met een nederlaag tegen Nigeria (1-0), maar dankzij minimale zeges op Guinee-Bissau en Soedan bereikte de ploeg van bondscoach Carlos Queiroz alsnog de knock-outfase. In de achtste finales werd Ivoorkust via strafschoppen aan de kant gezet, waarna Egypte in de kwartfinale tegen Marokko (2-1) verlenging nodig had om de Leeuwen van de Atlas te verslaan.

Egypte heeft met de drie verlengingen in de knock-outfase een wedstrijd meer gespeeld ten opzichte van Senegal, dat wel telkens in reguliere speeltijd het verschil wist te maken. Dat is voor Egypte een reden om de finale van zondag een dag uit te stellen. Senegal speelde de halve finale tegen Burkina Faso (1-3) bovendien op woensdag en heeft daardoor een extra dag rust.

“Ik wil de bond erop wijzen dat Senegal een dag extra heeft om te trainen en daarom zou de finale maandag gespeeld moeten worden”, zei bondscoach Queiroz na het bereiken van de finale. Ook zijn assistent-trainer Diaa Al-Sayed gelooft dat uitstel mogelijk is. “Eerder heeft de organisatie ook al de kleine finale verplaatst van zondag naar zaterdag, dus kunnen ze de finale ook verplaatsen naar maandag.”