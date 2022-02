‘Tottenham Hotspur zet peperdure Nederlander op driekoppig verlanglijstje’

De naam van Sven Botman prijkt op een driekoppig lijstje met mogelijke versterkingen voor de defensie van Tottenham Hotspur. De Daily Telegraph schrijft dat naast Botman ook Josko Gvardiol (RB Leipzig) en Alessandro Bastoni (Internazionale) in beeld zijn bij the Spurs, dat zoekt naar een jonge centrumverdediger. Het lijkt er echter op dat er voor Botman eventueel diep in de buidel moet worden getast.

Botman werd tijdens de afgelopen transferwindow al nadrukkelijk begeerd door AC Milan en Newcastle United. Zaakwaarnemer Fulco van Kooperen liet afgelopen week in gesprek met Voetbal International weten dat Botman ‘wereldwijd de op twee na duurste speler van de transferwindow’ had kunnen worden. Dat betekent dat Lille OSC een bod van tussen de 45 en 55 miljoen euro naast zich neergelegd heeft. De regerend kampioen van Frankrijk was echter niet van plan om Botman te laten vertrekken.

De Daily Telegraph stelt dat Lille alleen bij een bod van 55 miljoen euro had nagedacht over een vertrek van Botman, wiens contract nog loopt tot medio 2025. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Newcastle United en AC Milan komende zomer meer concurrentie zullen krijgen in de strijd om de international van Jong Oranje. Tottenham is zich in ieder geval van plan te gaan melden voor de 22-jarige centrumverdediger, die door Lille bijna twee jaar geleden voor acht miljoen euro werd overgenomen van Ajax.

Manager Antonio Conte verwelkomde in de afgelopen transferwindow met Rodrigo Bentancur en Dejan Kulusevski reeds versterkingen voor zijn middenveld en aanval. Nu moet er komende zomer een centrumverdediger worden gehaald die in de driemansdefensie van Conte’s 3-4-3-formatie uit de voeten kan. Naast Botman zijn voor die vacature ook Bastoni en Gvardiol in beeld. Bastoni werd door Inter in 2017 voor dertig miljoen euro overgenomen van Atalanta en is onder Conte uitgegroeid tot vaste waarde in Milaan, terwijl Gvardiol afgelopen zomer door RB Leipzig werd weggehaald bij Dinamo Zagreb.