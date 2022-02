‘Waarom zou PSV er niet alles aan moeten doen om Arne Slot in te lijven?’

Vrijdag, 4 februari 2022 om 08:35 • Laatste update: 08:42

Simon Cziommer adviseert PSV om Arne Slot vanaf komend seizoen voor de selectie te zetten nu duidelijk is geworden dat Roger Schmidt na dit seizoen op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging. De Duitse trainer maakte donderdag bekend zijn aflopende contract met de Eindhovense club niet te verlengen. Slot is bezig aan zijn eerste seizoen bij Feyenoord, heeft een contract tot volgend jaar zomer en is met de Rotterdamse club nog op twee fronten actief.

“Ik heb het net gekscherend gezegd, maar ik meen het serieus. Op dit moment is Arne Slot de op een na beste trainer in Nederland. Waarom zou PSV er dan niet alles aan moeten doen om deze trainer in te lijven?”, vertelde Cziommer donderdagavond bij het programma Voetbalpraat op ESPN. “Het is toch ook een stap voor hem? Een ander budget, een ander team, Champions League-voetbal…”

De suggestie van Cziommer riep de nodige weerstand op bij tafelgenoten als Leo Driessen en Kees Kwakman. “Dan kun je net zo goed proberen Erik ten Hag te halen”, opperde Driessen. “Dat is wel lastig omdat Ajax qua prestaties op dit moment een betere club is dan PSV”, repliceerde Cziommer. “Feyenoord is dat niet. Feyenoord kan niet tippen aan wat PSV de laatste jaren heeft gepresteerd. PSV is de enige club waar op dit moment een trainer zou komen om bij de top te spelen. Ik redeneer vanuit PSV, vanuit de club.”

Schmidt heeft de beslissing om zijn aflopende contract bij PSV niet te verlengen puur op gevoel genomen. De directie van de club was graag langer doorgegaan met de Duitser, maar liet donderdag weten dat hun wegen na dit seizoen toch zullen scheiden. “Het was een ontzettend moeilijke beslissing, want ik werk hier met heel veel plezier", zo lichtte Schmidt zijn keuze toe. "Ik ben gelukkig bij PSV en wil benadrukken dat deze keuze niets te maken heeft met een gebrek aan perspectief."

"Ik heb puur op gevoel gekozen", vervolgde hij. "Iedereen die de club een warm hart toedraagt, kan ervan uitgaan dat ik de komende maanden alles geef om op ieder gebied het hoogst haalbare te bereiken." PSV staat momenteel tweede in de Eredivisie, twee punten achter koploper Ajax. Onder leiding van Schmidt veroverde PSV tot dusver de Johan Cruijff Schaal als enige prijs.