Beelden van lachende Bale zorgen voor woede bij fans van Real Madrid

Vrijdag, 4 februari 2022 om 07:51 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:56

Gareth Bale heeft zich nog minder geliefd gemaakt bij de fans van Real Madrid. De aanvaller zat donderdag negentig minuten op de bank tijdens de eliminatie in de Copa del Rey door Athletic Club (1-0), maar toch kreeg hij het voor elkaar om op negatieve wijze de aandacht te trekken. Een lach richting Eden Hazard wordt op sociale media gezien als het ultieme bewijs dat Bale al geruime tijd met een gebrek aan betrokkenheid richting de club kampt.

Carlo Ancelotti droeg Hazard op om warm te gaan lopen en koos er uiteindelijk een kwartier voor tijd, bij een stand van 0-0, voor om niet de Belg maar Eduardo Camavinga in te laten vallen, als vervanger van Toni Kroos. Hazard zocht de bank weer op en trok waarschijnlijk een gek gezicht óf maakte een opmerking, waarna een brede lach op het gezicht van Bale verscheen. Het wordt op sociale media ook gezien als ongepast van Hazard. De aankoop van 100 miljoen euro staat sinds medio 2019, mede door blessureleed, nog maar op 61 duels en 6 doelpunten voor de Koninklijke.

De situatie van Bale bij Real Madrid is ronduit opmerkelijk. De 32-jarige Welshman speelde op 28 augustus zijn allerlaatste minuten voor de Spaanse topclub: 66 in de 0-1 zege op Real Betis. Nadien speelde hij uitsluitend voor het nationale team van Wales: vier keer. Of hij was naar verluidt niet fit genoeg om te spelen bij Real Madrid, hij bleef op de bank of hij hield klachten over aan zijn interlands, waardoor een vicieuze cirkel in gang werd gezet richting de volgende periode van interlands. Niet onbelangrijk: Bale beschikt over een aflopend contract en beide partijen hebben allerminst de intentie om de samenwerking te verlengen.

Ancelotti kreeg na afloop van de nederlaag in Bilbao de vraag waarom hij spelers als Luka Jovic, Hazard of Bale niet had ingezet. “Ik heb Kroos door Camavinga vervangen omdat hij moe was. Ik had nog wissels en ik was van plan om deze in de verlenging toe te passen.” Een treffer van Álex Berenguer in minuut 89 stuurde de plannen van de Italiaan in de war en leidde de eliminatie van de bezoekers in. “Toen had ik geen tijd meer om andere spelers in het veld te sturen."

Enkele minuten later kreeg Ancelotti de vraag of Jovic, Hazard en Bale om een bepaalde reden extra hun best moeten doen om meer speelminuten van de Italiaan te krijgen. “Ik heb daar niks op te zeggen. Waarom praten jullie over hen en niet over Dani Ceballos of Daniel Carvajal? Er is niets aan de hand. Ik heb beslissingen genomen die los staan van andere beslissingen. Als je eerlijk bent, moet je ook Ceballos, Carvajal en Jesús Vallejo in je vraag meenemen. Die hebben ook geen minuut gespeeld.”