Hedwiges Maduro: ‘Ajax heeft nog wel mogelijkheden, maar ideaal is het niet’

Vrijdag, 4 februari 2022 om 07:18 • Laatste update: 08:33

Een imposante demarrage vanaf januari leidde vorig jaar al vroeg tot de landstitel voor Ajax. Hedwiges Maduro en Arnold Bruggink verwachten deze tweede seizoenshelft geen eindsprint à la 2021, ondanks de recente zeges op FC Utrecht en concurrent PSV, maar wel een prolongatie van het landskampioenschap. “Vorig jaar volgden de topduels elkaar in rap tempo op. Ajax won de meeste, PSV verloor ze vooral. Dan ontstaat zo'n gat snel”, vertelt Maduro in het Algemeen Dagblad.

Ajax won destijds liefst zeventien van de twintig Eredivisie-duels na de winterstop. Alleen PSV (2-2 en 1-1) en FC Utrecht (1-1) hielden het team van Erik ten Hag van een zege af. De club uit Amsterdam eindigde uiteindelijk zestien punten boven PSV: 88 om 72. “Nu zijn de topduels verspreid en verwacht je dat PSV veel wedstrijden blijft winnen. Je vraagt je wel af welk effect het afscheid van Roger Schmidt aan het einde van het seizoen gaat hebben. Doen PSV-spelers er alles aan om het goed af te sluiten? Of heeft een aantal zoiets van: de trainer gaat toch weg…”, zo vraagt de analyticus, trainer en oud-Ajacied zich openlijk af.

In de mindere fase voor de winterstop maakte Ajax een verzadigde indruk en werden punten verspeeld tegen Heracles Almelo, Go Ahead Eagles en AZ. Analyticus en oud-PSV'er Arnold Bruggink kan zich niet voorstellen dat Ajax in de tweede seizoenshelft weer zoveel punten laat liggen als in de eerste zes maanden van het seizoen: twaalf. “Zeker als je naar het doelsaldo kijkt. Dan zie je dat Ajax best veel punten heeft verspeeld. Spelers weten nu echter heel goed waar het om gaat: dat de prijzen echt verdeeld gaan worden.”

“Weer zo'n demarrage gaat wat ver, maar ik zie Ajax dit niet meer weggeven, omdat ik verwacht dat ze bergop een hoog tempo kunnen blijven houden.” Het mislopen van Steven Bergwijn op de winterse transfermarkt en het vertrek van David Neres naar Shakhtar Donetsk zorgt wel voor een extra uitdaging, daar alternatieven als Mohamed Daramy en Danilo nog niet het niveau aantikken van de basiskrachten. “Ajax heeft nog wel mogelijkheden, maar ideaal is het niet”, beseft ook Maduro.

De komende maanden zal duidelijk worden wie de driefrontenstrijd zo ver mogelijk kan doortrekken: Ajax, PSV of wellicht Feyenoord, dat al is uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker. “Als Ajax succesvol is tegen Benfica, trekken ze die flow en scherpte juist door”, verwacht Maduro. “Hoe meer wedstrijden, hoe meer spelers een trainer gebruikt. Basisspelers kunnen zo mentaal en fysiek ook frisser blijven, denk ik. De belasting spreiden, wordt wel belangrijk voor Ajax. Voor de concurrenten is het te hopen dat Ajax alsnog vermoeid raakt, maar dan nog moet PSV zelf eerst zorgen dat het constant is.”