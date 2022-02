Schweinsteiger beleefde horrorverjaardag bij United door Mourinho

Vrijdag, 4 februari 2022 om 07:04 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:21

Bastian Schweinsteiger kijkt gefrustreerd terug op het einde van zijn periode als speler van Manchester United. De 121-voudig Duits international kreeg in zijn laatste jaar bij de club nota bene op zijn verjaardag te horen dat hij naar het tweede elftal was teruggezet. Schweinsteiger vertelt in de officiële podcast van the Red Devils dat toenmalig manager José Mourinho ervoor zorgde dat hij de club 'begon te wantrouwen'.

Schweinsteiger kwam in de zomer van 2015 voor negen miljoen euro van Bayern München naar Manchester United. Onder Louis van Gaal kwam de WK-winnaar van 2014 nog tot 31 duels (waarvan 21 als basisspeler), voordat blessureleed een einde aan zijn seizoen maakte. Toen Mourinho het roer overnam in het seizoen 2016/17, slonken de kansen voor Schweinsteiger. De middenvelder was fit vanaf het begin, maar kreeg slechts in vier duels speeltijd, waaronder geen enkel Premier League-duel. Op 1 augustus 2016, Schweini's verjaardag, kreeg hij ineens 'vreemd' nieuws te horen.

"Op mijn verjaardag kwam ik naar de kleedkamer", vertelt de oud-Mancunian. "Ik wilde me omkleden, toen iemand vertelde dat ik niet naar binnen mocht. Ik moest me gaan omkleden en gaan spelen bij het tweede team. Dat deed erg veel pijn, omdat niemand me erover had verteld. Ik ging naar Mourinho en hij vertelde me iets wat ik niet begreep, iets wat te maken had met mijn tweede blessure van het voorgaande seizoen."

Schweinsteiger besloot nog voor het einde van die jaargang te verkassen naar de Major League Soccer, waar hij zijn profcarrière uiteindelijk afsloot bij Chicago Fire. Mourinho bood later alsnog zijn excuses aan, omdat de middenvelder geen eerlijke kans van hem zou hebben gekregen. Dat gebaar kon op waardering rekenen bij Schweinsteiger, al was daarmee niet al het leed verholpen. "De excuses waren fijn, maar ik heb mijn hart en liefde voor de club zo wel een beetje verloren. En dat ligt niet aan de fans, de spelers of de mensen die in Manchester wonen. Het deed me erg veel pijn, ik kon de club gewoon niet vertrouwen."