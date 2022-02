Juan Musso plaatst naaktfoto van zichzelf na interlandperiode bij Argentinië

Donderdag, 3 februari 2022 om 23:40 • Laatste update: 23:53

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Juan Musso heeft per abuis een naaktfoto van zichzelf op sociale media geplaatst. De doelman van Atalanta werd bij thuiskomst, na de interlandperiode met Argentinië, verwelkomend in een huis vol ballonnen die zijn vriendin had opgehangen. Musso maakte daar een foto van voor zijn Instagram Stories, maar in een spiegel aan de linkerkant van de kamer was te zien dat hij naakt was. De keeper verwijderde de afbeelding en plaatste een nieuwe foto, met kleding aan. "Nu de juiste foto", voegde hij met een knipoog toe. Zijn vriendin reageerde met een facepalm-emoji en de tekst: "Gelukkig houd ik te veel van je."