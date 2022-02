Lingard deelt sneer uit aan Manchester United na blokkeren transfer

Jesse Lingard heeft zich via sociale media uitgelaten over de beslissing van Ralf Rangnick hem niet te selecteren voor het FA Cup-duel met Middlesbrough van komende vrijdag. Volgens de trainer van Manchester United is de middenvelder 'niet helder in zijn hoofd', waar Lingard het allesbehalve mee eens is. Transfermarktexpert Fabrizio Romano weet dat de frustratie echter veel dieper ligt: Lingard is boos dat zijn transfer naar Newcastle United op deadline day is tegengehouden.

"De club adviseerde me om vrij te nemen vanwege persoonlijke redenen!", tweette Lingard donderdag. "Maar mijn hoofd is helder en ik zal altijd professioneel blijven wanneer men daarom vraagt en honderd procent geven." De 32-voudig Engels international (6 goals) stond de gehele winterse transferperiode op de nominatie om te vertrekken uit Manchester, maar na de arrestatie van Mason Greenwood staken the Red Devils daar een stokje voor. Rangnick gaf op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Middlesbrough toe dat de situatie rondom Greenwood hem en het clubbestuur van gedachten hadden laten veranderen.

Jesse Lingard wanted to leave Man United on Deadline Day to join Newcastle - club decided to keep him ?? #MUFC Statement here @JesseLingard ???? https://t.co/QqJPZeT0Sg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2022

"Drie weken geleden wilde Jesse niet vertrekken", zei Rangnick, "maar toen veranderde hij van gedachten. Ik zei hem toen dat hij mocht gaan als we een passende oplossing zouden vinden. Maar door de ontwikkelingen van de laatste dagen zijn de dingen veranderd. Maandag zei het bestuur dat hij moest blijven. We missen een speler die regelmatig speelt (Greenwood, red.) en we kwamen niet tot een akkoord met een andere club."

Romano claimt te weten dat Newcastle United op deadline day nog de grootste kanshebber was op de komst van Lingard. Ook West Ham United zou nadrukkelijke interesse hebben gehad, waar de middenvelder eind vorig seizoen al een succesvolle huurperiode beleefde. Lingard kwam voor Manchester United dit seizoen vooralsnog tot slechts negen Premier League-duels, allemaal als invaller.