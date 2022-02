Kameroen faalt hopeloos vanaf elf meter en laat finaleticket aan Egypte

Donderdag, 3 februari 2022 om 22:46 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:01

Egypte heeft ten koste van gastland Kameroen de finale van de Afrika Cup bereikt. Nadat de reguliere speeltijd en de verlenging geen doelpunten opleverden, was een strafschoppenserie noodzakelijk. André Onana hoopte een heldenrol te kunnen vertolken, maar wist geen penalty te keren. De reeks was al snel ten einde, want Kameroen miste drie van de vier penalty's en verloor de reeks met 1-3. In de finale is Senegal zondag de tegenstander.

Het was vooraf nog de vraag of Gabaski kon meedoen. De doelman viel in de verlenging van de kwartfinale tegen Marokko uit met een blessure, maar was op tijd hersteld. Kameroen was in de eerste helft het meest nadrukkelijk op zoek naar het openingsdoelpunt. De grootste daartoe kwam na zeventien minuten voort uit een corner. Michael Ngadeu-Ngadjui torende boven de defensie van Egypte uit en kopte tegen de linkerkruising; in de rebound schoot Vincent Aboubakar van dichtbij naast.

Kameroen zocht de aanval via de flanken en was de bovenliggende partij; pas in de slotfase van de eerste helft meldde Egypte zich rond het vijandelijke strafschopgebied. Onana moest zich strekken om een diagonale kopbal van Hamdi Fathi over de lat te tikken. Volgens de arbitrage stond Fathi buitenspel, maar dat bleek niet het geval. Egypte werd zodoende een corner ontnomen, maar zal over het geheel content zijn geweest met de 0-0 ruststand.

Ook de tweede helft bleef verstoken van doelpunten, al waren er doelpogingen aan weerszijden om een verlenging te voorkomen. Onana bracht redding op een kopbal van Samuel Oum Gouet en was even daarna ook van grote waarde, toen hij op tijd zijn doel uitkwam om Salah het scoren te beletten na een te korte terugspeelbal van Martin Hongla. Aan de overzijde was Karl Toko Ekambi dreigend met een kopbal in de korte hoek en een streep van afstand, maar een verlenging bleek noodzakelijk.

?? Mo Salah ziet zijn levensgrote kans gestopt door André Onana.#AFCON2021 pic.twitter.com/USHocgfjt5 — ESPN NL (@ESPNnl) February 3, 2022

In de verlenging was Salah het dichtst bij een doelpunt: vanbuiten het strafschopgebied schoot hij naast het doel van Onana. Na een opmerkelijke wissel - Mohamed Sherif kwam erin bij Egypte in minuut 106 en werd eruit gehaald in minuut 118, zodat Zizo een penalty kon nemen - was het tijd voor strafschoppen. Aboubakar en Zizo scoorden, maar Gabaski keerde de inzet van Harold Moukoudi. Daarna scoorde Mohamed Abdelmonem, waarna Gabaski ook redding bracht op de penalty van James Lea Siliki. Egypte kwam op een 3-1 voorsprong via Mohanad Lasheen. Vervolgens schoot Clinton N'Jie naast, waardoor de penaltyreeks ten einde was; Kameroen benutte slechts een van de vier penalty's.