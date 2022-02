Johan Derksen over potentiële trainerskandidaat PSV: ‘Het zou heel lullig zijn’

Donderdag, 3 februari 2022 om 22:29 • Dominic Mostert

Johan Derksen ziet in Ruud van Nistelrooij een geschikte kandidaat om Roger Schmidt op te volgen als trainer van PSV. In de uitzending van VI Vandaag waarschuwt Derksen wel voor de risico's die een jonge trainer bij een grote club loopt: als het niet goed gaat, ligt een ontslag volgens de analist al gauw op de loer. "Het gevaar als jonge trainer is dat je geen krediet hebt", geeft Derksen aan.

"Mark van Bommel, nota bene een PSV’er met grote verdiensten voor de club, deed het in de ogen van de clubleiding niet goed en werd er genadeloos uit geschopt. Van de namen die ik gehoord heb, heb ik wel vertrouwen in Van Nistelrooij", vertelt Derksen, die ook Wim Jonk hoog heeft zitten. "Ik vind ook Wim Jonk een uitstekende trainer, maar het zou voor FC Volendam heel lullig zijn om hem daar nu weg te halen, nu het daar zo goed gaat en alles daar op Wim Jonk is afgestemd. Het is ook een grote stap voor hem."

Jonk, die als speler tussen 1995 en 1998 actief was bij PSV, staat momenteel met Volendam bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie. Hij liet vorige maand in een interview met het Algemeen Dagblad weten open te staan voor een volgende stap. "Ik zou liegen als ik zeg dat ik het niet leuk vind dat ik mijn naam weleens hoor in verband met Eredivisie-clubs", gaf Jonk aan. Aad de Mos pleitte donderdag in gesprek met ESPN al voor zijn komst als opvolger van Schmidt. "Hij is een bekwame trainer, anders kan je niet met Volendam twee jaar lang voor de titel meespelen. Ik zou het hem wel toevertrouwen en dan later misschien samen met Van Nistelrooij."

Derksen denkt niet dat supporters van PSV zullen treuren om het vertrek van Schmidt. "Ik denk dat niemand het echt erg vindt. De man heeft nooit echt iets gedaan waarmee hij veel zieltjes won. Hij heeft ook geen grote resultaten geboekt", geeft hij aan. René van der Gijp denkt dat Schmidt dit seizoen naar behoren presteert. "Zijn attitude stond me ook niet helemaal aan. Maar tweede worden met PSV is gewoon het uiterste wat in deze selectie zit. Hij heeft niet zo’n goed elftal. Hij heeft dat Braziliaantje op links staan (Mauro Júnior, red.) en Obispo staat in het centrum, dat vind ik ook helemaal niks. Die kan er echt helemaal niets van. Ik vind dat Zahavi het wel oké heeft gedaan, net als Max en Sangaré. Voor de rest vind ik het niet zo’n geweldig elftal."

Derksen kan zich daar wel in vinden. "De nummer drie (Feyenoord, red.) is ook weer zwakker van PSV. Hij staat dus precies waar hij moet staan", aldus de analist, die vermoedt dat Schmidt vertrekt vanwege een gebrek aan erkenning in Nederland. "Ik denk dat het te maken heeft met zijn ego: dat hij in Nederland niet is geaccepteerd als de goeroe die hij zelf meent te zijn." Volgens Van der Gijp heeft de directie van PSV de oren te veel laten hangen naar de Duitser en diens transferwensen. "Eigenlijk wel. Ik had Götze bijvoorbeeld nooit gehaald. Wat heb je eraan? Die jongen is op zeventig procent. Hij liet twee of drie keer zien een absolute wereldspeler te zijn, maar dat is gewoon veel te weinig. Op die plek moet je iemand hebben die zestien goals maakt."