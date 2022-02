Gullit: ‘Hij heeft de grote pech dat hij tegelijk met Ronaldo en Messi speelt’

Donderdag, 3 februari 2022 om 20:06 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:08

Ruud Gullit had verwacht dat Robert Lewandowski in november aan de haal zou gaan met de Ballon d'Or. De scherpschutter van Bayern München eindigde in de verkiezing echter als tweede, achter zevenvoudig winnaar Lionel Messi. In de ogen van Gullit heeft Lewandowski gedurende zijn carrière niet altijd de waardering gekregen die hij verdient. Dat komt mede doordat Lewandowski in hetzelfde tijdperk voetbalt als Messi en Cristiano Ronaldo, denkt de Ballon d'Or-winnaar van 1987.

In een interview met diverse internationale journalisten speculeert Gullit over de redenen waarom Lewandowski nog nooit een Ballon d'Or heeft gewonnen. "Hij heeft de grote pech dat hij in hetzelfde tijdperk als Cristiano Ronaldo en Lionel Messi speelt. Hij is een beetje ondergewaardeerd", vindt de EK-winnaar van 1988. "Hij heeft minder aandacht gekregen en dat is jammer, want hij heeft het fantastisch gedaan bij Bayern München. Hij heeft enorm veel doelpunten gemaakt." Lewandowski was in 658 wedstrijden in clubverband goed voor 493 doelpunten; vorig seizoen scoorde hij 41 keer in 29 competitiewedstrijden voor Bayern.

"Hij heeft ook de pech gehad dat hij met Polen geen grote prijs heeft gewonnen, daar had hij nog meer status aan kunnen ontlenen", weet Gullit. "Dat is de reden waarom hij de Ballon d'Or niet heeft gewonnen. Maar met de prijs voor The Best FIFA Men's Player heeft hij wel erkenning gekregen." De voormalig topvoetballer 'snapt de frustratie' die met name in Duitsland leeft nadat Messi de Ballon d'Or kreeg. "Zelf was ik ook verrast, want ik had verwacht dat Lewandowski zou winnen. Er is niet valsgespeeld; het gaat om de mening van een groot aantal journalisten. Ik ben blij dat hij de prijs van de FIFA heeft gewonnen, al denk ik dat hij liever de Ballon d'Or in ontvangst had genomen."

Hoewel de aanwezigheid van Messi en Ronaldo in de ogen van Gullit nadelig is voor Lewandowski, is hij zelf dolblij om de twee wereldsterren gelijktijdig aan het werk te kunnen zien. "We moeten heel blij zijn dat deze twee tegelijkertijd voetballen. Ze motiveren elkaar om beter te presteren. Of we ooit nog betere voetballers gaan zien? Het is lastig te zeggen, ik weet niet of dat gaat gebeuren. Het zijn twee freaks of nature. Het zijn verschillende spelers, maar ze zijn allebei fantastisch. Het wordt moeilijk voor anderen om ze te overtreffen."

