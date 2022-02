Ruud Gullit voorspelt: ‘Ja, ik geloof dat hij de beste ter wereld kan worden’

Donderdag, 3 februari 2022 om 20:51 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:55

Ruud Gullit heeft een hoge pet op van Kylian Mbappé. De oud-international vindt de 23-jarige spits de uitzondering in de 'op papier beste aanval ter wereld' van Paris Saint-Germain die wél aan de torenhoge verwachtingen voldoet. Gullit is met name te spreken over de mentale veerkracht van Mbappé, gegeven de penibele contractsituatie waar de Fransman zich in bevindt.

Het contract van Mbappé loopt komende zomer af en de aanvaller heeft al meermaals aangegeven niet te willen verlengen bij PSG. Er zou volgens BILD zelfs al een akkoord zijn met Real Madrid, waar de 53-voudig international (24 goals) naar verluidt vijftig miljoen euro per jaar kan gaan verdienen. "Mensen zijn niet blij met het feit dat hij wil vertrekken", stelt Gullit in een interview met diverse internationale journalisten. "Toch blijft hij ze hun klasse geven en een hoop goals scoren." Lionel Messi heeft Gullit in tegenstelling tot Mbappé nog niet kunnen bekoren, sinds zijn komst van Barcelona. "Hij heeft niet dezelfde dingen laten zien. Ik hoop dat hij zijn mojo terugvindt.

In dat kader gelooft Gullit dat met Mbappé de opvolger van de zevenvoudig Ballon d'Or-winnaar weleens klaar zou kunnen staan in Paris. "Ja, ik geloof dat hij de beste ter wereld kan worden. Gegeven de situatie waar hij in zit speelt hij nog steeds goed en maakt hij zijn goals. Hij heeft de mentale kracht en daar bewonder ik hem voor. Technisch is Mbappé fantastisch, maar vooral in het koppie zit het goed."

Gullit ziet ook Mohamed Salah als serieuze kanshebber op de titel van beste speler ter wereld. De oud-middenvelder kan er dan ook niet bij dat de aanvaller, die bij de verkiezing voor FIFA Men's Best Player als derde eindigde achter Messi en Robert Lewandowski, niet in het team van het jaar van de wereldvoetbalbond zat. "We waren allemaal verbaasd", zegt Gullit. "Wat hij vooralsnog in Europa heeft laten zien is ongelooflijk." Gullit denkt dat een eventuele eindzege op de Afrika Cup (waar Salah nu met Egypte actief is) de aanvaller van Liverpool 'wel zou helpen', maar trekt tegelijkertijd het aanzien van het toernooi in Europa in twijfel. "In Europa bekijken we het niet zoveel. Ik denk dat dat komt omdat een hoop mensen nog steeds gefrustreerd zijn over dat spelers hun clubs verlaten."