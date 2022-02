Schmidt kon lastige vraag in onderhandelingen niet met ‘ja’ beantwoorden

Donderdag, 3 februari 2022 om 19:34 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:37

Roger Schmidt heeft op de officiële clubkanalen van PSV tekst en uitleg gegeven over zijn aanstaande vertrek deze zomer. De 54-jarige Duitser heeft het naar eigen zeggen fijn bij de Eindhovenaren, maar kon volgens zijn gevoel niet ingaan op het aanbod om zijn contract met twee jaar te verlengen. Schmidt, die sinds de zomer van 2020 aan het roer staat bij PSV, noemt een periode van vier jaar 'heel lang' voor een trainer.

"Het was een moeilijke beslissing", erkent Schmidt meteen. "Ik vind het fijn om hier te zijn. Dat heb ik al vaker gezegd." De oefenmeester koos er bewust voor om zijn beslissing nu naar buiten te brengen, zo'n drieënhalve maand voor het einde van het lopende seizoen. "We zijn nog steeds aan het strijden op drie verschillende fronten. Het was nu een goed moment om een beslissing te maken. We hebben belangrijke wedstrijden in het vooruitzicht, nu kunnen we ons daarop focussen."

Schmidt geeft dan ook aan dat hij juist scherper is, nu de mededeling naar buiten is gebracht. "Ik kijk enorm uit naar de doelen die we willen realiseren. Ik wist dat ik hier steeds vragen over zou krijgen en dat is ook normaal in het voetbal, als je contract afloopt. De beslissing wilde ik daarom nu nemen. Nu is het gedaan en zal er nog twee dagen over gesproken worden. Maar als we zaterdag winnen tegen AZ kan iedereen zich focussen op de wedstrijden en de komende weken."

De naam van Schmidt kwam recentelijk naar voren bij verschillende clubs. Zo zou de oefenmeester hoog op het lijstje staan bij Hertha BSC en kwamen ook Eintracht Frankfurt en RB Leipzig naar voren als mogelijke vervolgbestemmingen. Schmidt verwijst dergelijke geruchten echter naar de prullenbak als reden voor zijn vertrek. “Ik weet dat iedereen op zoek is naar één reden. Misschien de financiën, misschien het budget, misschien het perspectief, misschien de transfers. Het heeft daar niks mee te maken. De enige vraag was of ik vier jaar lang bij PSV wilde blijven. Vier jaar is een hele lange periode voor een trainer." Schmidt wist vooralsnog alleen de Johan Cruijff Schaal te winnen met PSV; dit jaar is hij met de club nog in race voor het kampioenschap, de TOTO KNVB Beker en de Conference League.