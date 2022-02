UEFA heeft goed nieuws voor PSV: ‘Zojuist een heel fijn bericht gekregen’

Donderdag, 3 februari 2022 om 19:17 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:17

De UEFA heeft gehoor gegeven aan het verzoek van PSV om de aftrap van de thuiswedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv te vervroegen. De wedstrijd in de tussenronde van de Conference League zou donderdag 17 februari om 21.00 uur aanvangen, maar dat tijdstip is vervroegd. Er wordt om 18.45 uur gespeeld, waardoor supporters aanwezig kunnen zijn in het Philips Stadion.

Vanwege de geldende coronamaatregelen zijn supporters na 22.00 uur niet meer welkom in de stadions. Om die reden worden voorlopig geen wedstrijden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie gespeeld die pas na 22.00 uur zijn afgelopen. De UEFA gaat over de aanvangstijden in de Conference League en bleek ontvankelijk voor de argumenten van PSV. Zodoende mag het stadion van PSV voor een derde worden gevuld tijdens de Europese thuiswedstrijd.

Ron Verkerk, manager wedstrijdorganisatie en veiligheid van PSV, spreekt op Twitter van een 'heel fijn bericht' van de UEFA en voegt toe dat nadere informatie over de kaartverkoop nog volgt. Het gevolg van de wijziging is dat PSV op hetzelfde moment in actie komt als Vitesse, dat op bezoek gaat bij Rapid Wien. Beide wedstrijden beginnen op 17 februari om 18.45 uur. Een week later staan de returns op het programma. AZ en Feyenoord stromen in de achtste finales in.

Vitesse - Rapid Wien

Volgens De Gelderlander wil ook Vitesse zijn Europese thuiswedstrijd vervroegen. De return tegen Rapid Wien staat gepland voor donderdag 24 februari om 21.00 uur. Als de coronamaatregelen tot eind februari overeind blijven, mag er in dat geval geen publiek aanwezig zijn. Vitesse is momenteel met de UEFA in gesprek over het vervroegen van de wedstrijd.