Oorlogstaal vlak voor Afrika Cup-kraker: ‘Ik ben niet onder de indruk van Salah’

Donderdag, 3 februari 2022 om 18:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:49

Kameroen strijdt donderdagavond met Egypte om een plek in de finale van de Afrika Cup. Vincent Aboubakar, de topscorer van het toernooi, komt voorafgaand aan de kraker met een staaltje psychologische oorlogsvoering. De aanvoerder van Kameroen zegt niet onder de indruk te zijn van Mohamed Salah, de sterspeler van de Egyptenaren.

Waar Aboubakar, die op clubniveau uitkomt voor Al-Nassr, persoonlijk bezig is aan een geweldig toernooi, vallen de prestaties van Salah enigszins tegen. De ster van Liverpool staat op twee doelpunten, terwijl Aboubakar al zes keer heeft gescoord. "Hij heeft een fantastisch seizoen in de Premier League", geeft laatstgenoemde tegenover RFI toe over Salah. "Hij heeft zijn land ook geholpen om zo ver te komen op de Afrika Cup. Ik wens hem veel succes, moge de beste winnen!"

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Daarna volgen minder positieve quotes over de blikvanger van Egypte. "Ik ben niet onder de indruk van hem", aldus Aboubakar. "Ik zeg het duidelijk omdat ik een eerlijk persoon ben en mijn eigen kijk op dingen heb. Als hij indruk op me maakte, zou ik dat zeggen. Maar hij maakt niet veel indruk op mij. Hij is een goede speler, hij scoort veel, maar hij creëert niet veel dingen in het spel."

Aboubakar gelooft dat Salah bij Liverpool meeprofiteert van de kracht van het elftal. "Natuurlijk doet hij goede dingen in de Premier League, omdat hij al jaren in het team zit", aldus de centrumspits, die een speler noemt waar hij een hogere pet van op heeft. "Salah is een goede speler, maar niet op het niveau van iemand als Kylian Mbappé."