Valentijn Driessen rekent op twee PSV-iconen als opvolger van Schmidt

Donderdag, 3 februari 2022 om 17:38 • Jeroen van Poppel

Met de aankondiging van het vertrek van Roger Schmidt bij PSV kan de discussie over zjin opvolging beginnen. Valentijn Driessen denkt dat de clubleiding teruggrijpt op zijn sterren van weleer: "Misschien dat we moeten rekenen op een combinatie Phillip Cocu-Ruud van Nistelrooij", aldus de journalist in een video-item voor De Telegraaf.

Driessen legt uit waarom dat in zijn ogen een logische optie is. "Cocu is vrij en heeft al aangegeven dat als PSV een beroep op hem doet, hij altijd klaar zal staan", zo doelt hij op een interview van Cocu eerder deze week. De oud-middenvelder was tussen 2013 en 2018 al hoofdcoach van PSV en zit sinds zijn ontslag bij Derby County in 2020 zonder club. "Misschien kan hij de tussenpaus worden en daarna Van Nistelrooij, want dat is de droomkandidaat op termijn." Laatstgenoemde is sinds afgelopen zomer trainer van Jong PSV, nadat de oud-spits eerder ook andere jeugdteams van de club trainde.

'Van Nistelrooij doet het heel goed bij Jong PSV, vooral de laatste weken", vindt Driessen. "Jong PSV speelt echt fris van de lever, met veel jonge talenten, heel aanvallend. Als je naar Jong PSV kijkt, dan verveel je je niet, terwijl het bij PSV 1 vaak niet om aan te zien is. Dus ik denk dat Van Nistelrooy op termijn een hele goede kandidaat kan zijn, maar dat hij het op dit moment te vroeg vindt. En PSV zal het ook wel iets te vroeg vinden, dus dan zou Cocu de komende één of twee seizoenen de honneurs kunnen waarnemen."

Driessen gaat ook andere opties langs. "Ronald Koeman wordt het denk ik niet, ik denk dat hij eerder opteert voor de opvolging van Louis van Gaal, na het WK. En Henk Fraser (vertrekt na het seizoen bij Sparta Rotterdam, red.) zei wel iets heel mysterieus: hij had een Eredivisie-club in zijn gedachten, waar niemand aan dacht, waarvan hij denkt dat hij er heel goed zou passen en waar hij graag zou willen werken. Dan moet je denken aan PSV, waar hij ooit in de jeugd heeft gewerkt en wat een club is die bij Henk past. Maar of PSV er ook zo over denkt, betwijfel ik. Ik denk niet dat PSV voor Fraser gaat, zeker ook omdat op termijn alle pijlen gericht zijn op Van Nistelrooij."