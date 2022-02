Man United gaat er miljoenen op vooruit met shirtsponsordeal in cryptowereld

Donderdag, 3 februari 2022 om 17:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:50

Manchester United staat op het punt om een lucratieve sponsorovereenkomst te onthullen, zo meldt The Athletic. De Engelse topclub gaat voor liefst 24 miljoen euro per jaar in zee met Tezos, een grote Amerikaanse speler in de cryptowereld. De naam van het blockchainbedrijf wordt zichtbaar op de voorkant van de trainingsshirts van United. Het trainingscomplex zelf zit niet inbegrepen in de deal.

De Engelse grootmacht gaat er flink op vooruit met de nieuwe deal. Tot aan afgelopen zomer was Manchester United verbonden aan de Amerikaanse verzekeraar AON, die acht seizoenen lang bijna achttien miljoen euro per jaar overmaakte. Het kostte de club meer dan een half jaar om een nieuwe partner te vinden; in de tussentijd had United geen shirtsponsor voor de trainingskleding. Zowel de club als Tezos wil overigens niet reageren op de aanstaande deal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens The Athletic toont de sponsorovereenkomst aan dat Manchester United ondanks de pandemie een grote commerciële aantrekkingskracht behoudt. Ook het terughalen van superster Cristiano Ronaldo afgelopen zomer heeft bijgedragen aan de versterking aan het merk van de club. United wordt geacht due diligence-onderzoek te hebben uitgevoerd alvorens de deal met Tezos te sluiten en beschouwt de partner als geloofwaardig.

Tezos is een blockchain, een soort gedecentraliseerd computernetwerk waaraan ook een eigen cryptomunt (XTZ) is gekoppeld. Het bedrijf is in zijn soort vergelijkbaar met het bekendere Ethereum. Voor voorstanders zijn blockchains als Tezos een manier om geautomatiseerde transacties efficiënter uit te voeren dan de huidige technologie en om dure tussenpersonen uit het proces te verwijderen. Tegenstanders benadrukken dat blockchaintransacties enorme rekenkracht vereisen, waarbij schadelijke stoffen worden uitgestoten. Sponsorovereenkomsten met de cryptowereld liggen in het voetbal gevoelig, bijvoorbeeld omdat de handel in cryptocurrency bekendstaat als zeer riskant. Bovendien is er vooralsnog nauwelijks regelgeving en controle.