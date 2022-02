‘Ik zie wel gelijkenissen met Ihattaren, je loopt niet makkelijk over ons heen’

Riechedly Bazoer was zonder twijfel de meest gewilde speler van de Eredivisie tijdens de afgelopen transferwindow. De verdediger annex middenvelder van Vitesse had de clubs voor het uitzoeken, kon naar Feyenoord, PSV, Sporting Portugal én Benfica, maar werd door de club binnenboord gehouden. Reden? Sportief belang gaat boven financieel belang. Zelf bekeek Bazoer, die nu komende zomer transfervrij de deur uitloopt, het allemaal van een afstandje. Voetbalzone blikt met de hoofdpersoon terug op een roerige maand.

Op de vraag welke transfer hem het meest verrast heeft, moet Bazoer een antwoord schuldig blijven. De naam Mohamed Ihattaren schiet hem niet meteen te binnen. "Ja, nu je het zegt", erkent hij even later. "Een hele mooie stap voor hem. Laten we hopen dat hij opbloeit bij Ajax, want iedereen weet welke kwaliteiten hij heeft." Bazoer en Ihattaren kennen elkaar van hun gezamenlijke tijd bij PSV. Allebei doorliepen ze de jeugdopleiding in Eindhoven, maar nauw contact hadden ze nooit. De 25-jarige Bazoer is zes jaar ouder.

"Toen ik in de jeugd speelde bij PSV speelde hij daar ook. Na zijn wedstrijd in de F1 kwam hij altijd bij ons kijken. Dan vroeg ik hoe hij het had gemaakt. '12-0 gewonnen', zei hij dan. 'En, hoe vaak heb je gescoord', vroeg ik. 'Tien keer.' Ha ha, hij is wel een mannetje. Ik had vooral na de wedstrijden contact met hem, verder sprak ik hem niet. Laten we hopen dat zijn kwaliteiten er nu uitkomen." Naast dat Bazoer en Ihattaren allebei de jeugdopleiding van PSV doorliepen, zijn ze ook allebei afkomstig uit Utrecht. "Utrechters hebben trots en laten niet over zich heenlopen. Dat zie je bij hem en ook bij mij. Je loopt niet gemakkelijk over ons heen, in dat opzicht zie ik de gelijkenissen wel."

Waar Ihattaren een transfer naar Ajax afdwong, zag Bazoer de interesse aan zich voorbij trekken. Vitesse was er alles aan gelegen om hem langer aan boord te houden en dus weigerde de club mee te werken aan een transfer. Nooit eerder sprak Bazoer zoveel met zijn trainer als deze maand. De verdediger is onder Thomas Letsch uitgegroeid tot onmisbare schakel en moet de Arnhemmers de rest van het seizoen aan sportieve successen helpen. Vitesse zit nog in het bekertoernooi, wist zich voor het eerst in de clubgeschiedenis te plaatsen voor de knock-outfase van een Europees toernooi en hoopt volgend jaar wederom in Europa actief te zijn. En dus hing de club een aanzienlijk prijskaartje om de nek van Bazoer.

"Ik ben er persoonlijk heel rustig onder gebleven", vertelt Bazoer, die in zijn interviews volwassen en geduldig overkwam. "Het geeft aan dat je het goed doet als er interesse is. Maar het is er niet van gekomen. Ik heb al vaker aangegeven dat ik mij goed voel bij Vitesse. Dit seizoen moeten we zo goed mogelijk afsluiten en dan zien we wel. Vorig seizoen had ik ook een goed seizoen, toen was er ook interesse. Toen heb ik besloten om te blijven. Je weet dat er clubs komen als je een goed seizoen draait. Niet alleen voor mij, ook voor andere spelers. Zij weten ook wat ze hier hebben."

Vitesse is langzaam uitgegroeid tot een stabiele club die serieus mee wil doen in de top van de Eredivisie. Door een koopsom van drie miljoen euro te verlangen voor Bazoer, gaf de club een duidelijk signaal af naar de buitenwacht. "Ik heb veel met de trainer gesproken en die wilde mij het liefst behouden", aldus Bazoer. "Daar spreekt vertrouwen uit. Ik ben de trainer dankbaar. Sinds hij is aangesteld heeft hij mij veel vertrouwen gegeven en op een nieuwe positie gezet. Ik denk dat ik een hoog niveau haal onder hem, daar wil ik hem voor bedanken. Ik neem geen overhaaste beslissingen, het is geen straf om bij Vitesse te blijven."

Volgens de geruchten had Bazoer al een mondeling akkoord met Feyenoord. Hij zou het seizoen in Rotterdam afmaken, daar Arne Slot dringend behoefte had aan een extra middenvelder. Onzin, zegt Bazoer. "Daar keek ik van op, omdat dat absoluut niet het geval was. De media gaan dingen zoeken die niet altijd waar zijn. Ik heb in die week heel veel gesprekken gevoerd met Vitesse. Kreeg zelfs appjes van teamgenoten of het waar was. Ik heb het meteen ontkracht. De jongens willen ook het liefst dat ik blijf."

Bazoer heeft een halfjaar de tijd om alles te laten bezinken en zich te oriënteren op een nieuwe werkgever. Hans Kraay junior schoof hem onlangs naar voren als aanwinst voor Atalanta. Ook in Bergamo spelen ze met een driemansdefensie en opkomende backs. "Dat neem ik niet zozeer mee bij de zoektocht naar een nieuwe club", aldus Bazoer. "Ik kan ook op het middenveld spelen, dat heb ik vaker laten zien. Daar kan ik ook een heel hoog niveau halen. Iedereen weet dat ik op deze positie andere kwaliteiten heb. Hier kom ik ook goed tot mijn recht. De laatste jaren spelen veel clubs in deze samenstelling."

Komende zomer zal blijken waar de carrière van Bazoer wordt voortgezet, als vermoedelijk nog meer clubs in de race zijn voor de transfervrije smaakmaker. De vraag is of Feyenoord zich dan opnieuw gaat melden in het transfergeweld. Dat Vitesse geen mooi bedrag overhoudt aan de transfer, kan Bazoer niet deren. "De trainer wilde mij behouden. Als hij had gewild dat ik was gegaan, had hij het wel verteld. De club heeft ook aangegeven dat het niet uitmaakt dat ze geld krijgen. Ze hechten meer waarde aan het sportieve belang. Het is aan mij en de rest van het team om Europees voetbal te halen en daar gaan we hard voor werken."