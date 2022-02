Aubameyang lijkt uit te halen naar Arteta: ‘Het was puur zíjn probleem’

Donderdag, 3 februari 2022 om 16:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:10

Pierre-Emerick Aubameyang is donderdag door Barcelona gepresenteerd aan de pers. De 32-jarige spits, die transfervrij overkwam van Arsenal, zit vol ambitie en gelooft dat het winnen van de Champions League mogelijk is. "Barça is een geweldige club die de Champions League moet winnen en daarom is het een kans om naar Barcelona te komen. We gaan er alles aan doen", zei Aubameyang.

Voor Aubameyang waren de laatste twee maanden bij Arsenal moeilijk. De Frans-Gabonese spits werd op 6 december opnieuw disciplinair gestraft door Mikel Arteta en zat sindsdien niet meer bij de wedstrijdselectie. Die straf legde de manager op omdat Aubameyang later dan beloofd terugkeerde van een bezoek aan zijn familie in Frankrijk. Zelf lijkt de aanvaller vooral Arteta de schuld te geven van de breuk. "Ik denk dat het probleem puur bij hem lag", aldus Aubameyang. "Hij heeft de beslissing genomen."

"Ik kan er niet veel over zeggen", vervolgde de Gabonees international. "Hij was niet blij en dat is het. Zo is het gegaan. Hij was niet zo gelukkig, ik bleef heel kalm en dat is het." Zo kwam Aubameyang precies twee maanden niet aan spelen toe, op een oefenwedstrijd met Gabon na. "Het waren moeilijke maanden, maar zo gaat het soms in het voetbal. Ik heb nooit iets slechts willen doen, maar dit behoort tot het verleden, en ik wil graag aan het heden denken vanaf nu."

Aubameyang werd door Barcelona op deadline day op het allerlaatste moment ingelijfd. "Het was een lange, gekke dag", blikte de spits terug. "Twee minuten voor het einde van de transfermarkt tekenden we. Ik was bij mijn vader thuis, in de hoop dat alles goed zou gaan. 's Middags belden ze me om de medische keuring te doen. Een beetje stressvol, maar alles kwam uiteindelijk goed."

Xavi heeft al uitgelegd wat zijn plan is met Aubameyang. "Ik heb een beetje met de coach gepraat, hij ziet me in principe als nummer 9. Maar als hij me op een dag op de vleugel nodig heeft, zou het geen probleem zijn." Aubameyang wordt bij Barça herenigd met Ousmane Dembélé, met wie hij een seizoen samenspeelde bij Borussia Dortmund. Het is de vraag of Dembélé nog ingezet zal worden door Xavi, nu de aanvaller waarschijnlijk transfervrij vertrekt. "Ik moet de waarheid zeggen", reageerde Aubameyang op die situatie. "Hij traint heel goed. Ik hoop, als zijn vriend, dat de club en hij een oplossing vinden."