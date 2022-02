De balans voor Schmidt: ‘Harken zonder pressing en alle topduels verloren’

Donderdag, 3 februari 2022 om 15:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:39

Aad de Mos denkt dat het voor PSV een zegen is dat Roger Schmidt aan het eind van het seizoen vertrekt. De oud-trainer is behoorlijk kritisch op de Duitse coach, die in Eindhoven niet aan de verwachtingen kon voldoen. "Ik snap ook niet dat PSV door wilde met de trainer, dat had ik zelf nooit gedaan", aldus De Mos tegenover Omroep Brabant.

De Mos dacht al dat Schmidt zou gaan vertrekken uit Eindhoven. "Voor mij komt het totaal niet als een verrassing", zegt de voormalig coach. "Schmidt zal al wel een nieuwe club hebben." Het is bekend dat Schmidt in Duitsland een hele goede naam heeft, maar over een eventuele nieuew club is nog niets bekend. In januari wees Schmidt nog een aanbieding van RB Leipzig van de hand, omdat hij niet tussentijds wilde vertrekken bij PSV.

Toen Schmidt in de zomer van 2020 werd binnengehaald, waren de verwachtingen over zijn Vollgas-Fussball hooggespannen. Die zijn volgens De Mos totaal niet waargemaakt. "Het voetbal is nog steeds harken. Je hebt in de beker de grootse moeite met Volendam en Telstar. Ik heb nooit de pressing gezien. Hij heeft alle topwedstrijden verloren", doelt de Mos op de confrontaties met Feyenoord (1x gelijk, 2x verlies) en Ajax (1x winst, 2x gelijk, 3x verlies).

"En Europees heeft hij niks gepresteerd", vervolgt De Mos. "Ik denk dat het voor de club goed is dat hij vertrekt." In zijn eerste seizoen ging Schmidt met PSV vanaf de voorronde van de Champions League verder in de groepsfase van de Europa League. Na winst in de poule volgde een teleurstellende uitschakeling in de zestiende finale tegen Olympiacos. Deze voetbaljaargang daalden de Eindhovenaren helemaal af van voorronde Champions League tot overwintering in de Conference League. In de zestiende finale is Maccabi Tel Aviv de komende tegenstander.

Reactie van Harrie Timmermans (voorzitter supportersvereniging PSV)

Waar De Mos niet verrast was, klinkt vanuit de supportersvereniging van PSV een ander geluid. "Wij zijn verrast. Wij kregen juist signalen door dat ze gingen verlengen", aldus voorzitter Harrie Timmermans, die iets genuanceerder over Schmidt denkt dan De Mos. "Vanuit de achterban zijn de reacties wisselend. Als je ook kijkt naar de prestaties tot nu toe, dreigt Kapitel Schmidt een dun hoofdstuk te worden in de geschiedenis van PSV. Hij heeft geen onuitwisbare indruk achtergelaten. Maar het is ook nog te vroeg om een eindoordeel te vellen. We strijden nog op drie fronten mee."