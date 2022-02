Schmidt zorgde donderdagochtend voor grote verrassing bij spelers van PSV

Donderdag, 3 februari 2022 om 15:01

Roger Schmidt heeft de spelers van PSV donderdagochtend op de hoogte gebracht van zijn besluit om aan het einde van het seizoen te vertrekken. Olivier Boscagli vertelt in een interview met ESPN dat de mededeling van de Duitse oefenmeester voor de selectie als een verrassing kwam. Schmidt liet aan Kicker weten dat hij komende zomer vrij wil zijn om een nieuwe keuze te kunnen maken.

“We hoorden het vanmorgen. Hij belegde een korte meeting met de spelers en de staf, om ons te vertellen dat hij zijn contract niet gaat verlengen”, vertelt Boscagli. “Hij vertelde ons dat hij niet verder zou gaan bij de club. Het was vrij kort, verder hebben we niet zoveel informatie gekregen. Kort voor de training wilde hij ons vertellen dat hij er volgend jaar niet meer zal zijn.”

“Maar hij heeft ook gezegd dat hij dit jaar een prijs wil pakken. Zijn focus ligt op PSV en hij is niet met iets anders bezig”, gaat de Franse verdediger annex middenvelder verder. “We waren verrast, omdat we nog niets hierover hadden gehoord. Je weet hoe snel het in het voetbal kan gaan. We weten het nu en wat mij betreft verandert er verder niets. Natuurlijk is het een verrassing voor de spelers. Ik weet niet of de staf het al wist. Maar ja, we moeten hier nu eenmaal mee omgaan.”

John de Jong, directeur voetbalzaken in Eindhoven, herhaalde donderdag nog eens dat PSV graag verder wilde met Schmidt. De Duitse oefenmeester heeft echter besloten om zijn aflopende contract niet te gaan verlengen. “Ik ben trots dat ik onderdeel ben van PSV en ik wil dit seizoen met mijn team voor de prijzen vechten”, zei Schmidt in gesprek met Kicker. “Maar ik wil komende zomer vrij zijn, zodat ik een nieuwe keuze kan maken.”