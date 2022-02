‘Sneijder kan Yolanthe voor altijd vergeten na verdergaande foto met Lentini'

Donderdag, 3 februari 2022 om 14:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:49

Wesley Sneijder kan een hereniging met Yolanthe Cabau voor 'eens en voor altijd' vergeten, zo concludeert Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds op basis van een nieuwe foto die zijn blad onthult. Daarop is Yolanthe opnieuw te zien samen met Lentini Eersteling, haar vermeende nieuwe liefde. "Dit geeft wel aan dat er meer aan de hand is", zei Santegoeds ter toelichting bij Shownieuws.

Midden januari publiceerde Santegoeds al foto's van Yolanthe en Lentini samen op een strand in Mexico. "Toen zei ze dat ze in de verkennende fase zaten", memoreerde de showbizz-journalist. "Nou, dat stadium zijn ze inmiddels wel voorbij, want op die nieuwe foto kun je zien dat Xess Xava (de zoon van Yolanthe en Sneijder, red.) al in de nek zit van Lentini, daar heel vertrouwd mee is. Ze lopen daar tussen de toeristen die geen idee hebben wie zij zijn. Behalve één Nederlander, want waar in de wereld lopen geen Nederlanders rond? En die speelt hem nog door naar ons ook..."

Santegoeds trekt zijn conclusies. "Het is wel een foto die aangeeft dat er meer aan de hand is dan 'wat daten' en 'vakantievieren met iemand die je net kent'. Trouwens, je gaat pas op vakantie met iemand als je diegene al wat beter kent, lijkt mij." Het management van zowel Yolanthe als Lentini geeft desgevraagd geen commentaar op de berichtgeving.

Vanuit het management van Sneijder kwam wél een reactie: "Het is best pijnlijk voor Wesley natuurlijk, dat zei zijn manager ook", aldus Santegoeds. "Hij zei: 'Wat denk je zelf, wat hij ervan vindt?' Het is natuurlijk al pijnlijk als je je ex met een nieuwe liefde ziet zitten op een terras, maar dan ook nog met je kind in zijn nek... Dat is een confrontatie, juist omdat we allemaal weten dat Wesley haar heel graag terug wilde. Hij heef in zijn boek de schuld van de scheiding helemaal naar zich toegetrokken. Maar het is niet gelukt, dat maakt deze foto wel voor eens en voor altijd duidelijk."

