Frank Lampard voegt voormalig ploeggenoot toe aan staf bij Everton

Donderdag, 3 februari 2022 om 14:31 • Chris Meijer

Everton heeft Ashley Cole toegevoegd aan de technische staf van manager Frank Lampard. The Toffees maken via de officiële kanalen bekend dat de 41-jarige oud-verdediger de jeugdopleiding van Chelsea verruilt voor een functie op Goodison Park. Cole en Lampard speelden samen bij Chelsea en de nationale ploeg van Engeland, terwijl ze elkaar twee jaar geleden ook tegenkwamen bij Derby County.

Lampard was bij Derby County bezig aan zijn eerste klus als manager. Cole bracht bij the Rams zijn laatste halfjaar als profvoetballer door, nadat hij was teruggekeerd vanuit de Verenigde Staten waar hij voor Los Angeles Galaxy speelde. Nadat Derby County in de finale van de play-offs tegen Aston Villa promotie naar de Premier League was misgelopen, zette Cole een punt achter zijn loopbaan en maakte Lampard te overstap naar Chelsea.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bij zijn grote liefde stond Lampard anderhalf jaar aan het roer, tot hij een jaar geleden werd ontslagen. Everton stelde hem afgelopen week aan als opvolger van de ontslagen Rafael Benítez. Het was al duidelijk dat de staf van Lampard zou bestaan uit Joe Edwards en Duncan Ferguson (assistenten), Paul Clement (first-team coach), Chris Jones (first-team coach en head of performance) en Alan Kelly (keeperstrainer), maar daar wordt Cole dus nu aan toegevoegd.

Cole gaat aan de slag als first-team coach en blijft eveneens assistent bij Jong Engeland, waar hij sinds afgelopen zomer aan de zijde van Lee Carsley werkt. “Ik was heel blij dat Frank me vroeg om bij Everton te komen werken”, zegt Cole op de website van Everton. “Dit is een geweldige uitdaging bij een fantastische club. Het is mooi dat ik weer met Frank kan gaan werken. Hij is een excellente manager en leider. Met de huidige staf hebben we hier alles in huis om iets moois neer te zetten.”