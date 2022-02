Bondscoach pakt Hakim Ziyech opnieuw hard aan: ‘Ook al ben je Messi’

Donderdag, 3 februari 2022 om 14:06

Vahid Halilhodzic lijkt niet van plan om Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui op korte termijn terug te halen bij de nationale ploeg van Marokko. De Bosnische bondscoach van de Leeuwen van de Atlas gaf donderdag een persconferentie naar aanleiding van de teleurstellend verlopen Afrika Cup, waarop Marokko in de kwartfinale geëlimineerd werd door Egypte na een 2-1 nederlaag na verlenging. Tijdens deze persconferentie werd Halilhodzic gevraagd naar Ziyech en Mazraoui.

“We hebben tegen een van de beste teams van Afrika verloren. Dit is de eerste nederlaag in meer dan twee jaar. Denk je echt dat deze spelers (Ziyech en Mazraoui, red.) daar iets aan hadden kunnen veranderen?”, reageerde Halilhodzic na vragen over Ziyech en Mazraoui. “Toen ik begon als bondscoach, was Ziyech de meest bekritiseerde speler. Hij werd uitgefloten door het publiek en ik heb hem openlijk verdedigd, door te zeggen dat het een schande is om een speler uit te fluiten. De wedstrijd daarna heb ik hem de aanvoerdersband toevertrouwd.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Halilhodzic stelt echter dat Ziyech deel uitmaakt van een groep van ‘drie of vier spelers’ die de selectie wil ‘opblazen’. “De nationale ploeg gaat boven ieder individu. Er is een groep ontstaan en die wil ik beschermen”, zo tekenen verschillende Marokkaanse media op uit de mond van de bondscoach. “Ik heb Ziyech al twee keer vergeven, maar daar zitten grenzen aan. Hij heeft ook problemen gehad met andere bondscoaches, je moet de nationale ploeg en de trainer respecteren.”

“Ik zal nooit iemand smeken om bij het team te komen. Als je de groep ontwricht, zal ik je niet selecteren. Ook al ben je Messi. Ik kan altijd iemand vergeven. Een keer, twee keer, maar geen drie keer”, aldus Halilhodzic, die zegt Ziyech alleen weer op te willen roepen als hij publiekelijk zijn excuses maakt. Tegelijkertijd liet de keuzeheer weten dat hij geenszins van plan is om op te stappen als bondscoach van Marokko.

“Ik heb al drie landen naar het WK gebracht en ik zal er alles aan doen om dat voor een vierde keer te laten lukken. Ik kan ook best nu vertrekken, als jullie dat willen. We hebben al onze wedstrijden gewonnen, behalve deze. De afgelopen twee jaar zijn we twintig plaatsen gestegen op de FIFA-ranglijst. Laat me mijn best doen om het WK te halen, dat is mijn doel!”, gaf Halihodzic te kennen. Marokko moet om het WK in Qatar te halen eind maart in een tweeluik zien af te rekenen met Democratische Republiek Congo.

Halihodzic had als bondscoach van Marokko twee doelen: het WK halen en de halve finale op de Afrika Cup bereiken. “Mijn doel was niet de halve finale, maar de Afrika Cup winnen. We zijn teleurgesteld en gefrustreerd na de wedstrijd tegen Egypte. De laatste dagen waren moeilijk, maar ik blijf optimistisch over het Marokkaanse voetbal. Egypte was iets slimmer en gemener. En Mohamed Salah is nauwelijks te stoppen. Die kleine details hebben de wedstrijd gevormd.”