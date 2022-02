‘Bod van Ajax was 25 miljoen euro te laag om wonderkind los te kunnen weken’

Donderdag, 3 februari 2022 om 13:11 • Chris Meijer

Ajax heeft in het slot van de winterse transferwindow ogenschijnlijk actief gezocht naar versterkingen op de Portugese markt. Eerder werd vanuit Portugal al gemeld dat de Amsterdammers zich tevergeefs zouden hebben gemeld voor Francisco Conceição (FC Porto, een vermeend bod van twintig miljoen euro) en Daniel Bragança (Sporting Portugal, vermeend voorstel voor huur met optie tot koop). Nu schrijft O Jogo dat Ajax ook geprobeerd heeft om Roger Fernandes los te weken bij SC Braga.

Ajax zou zich bij Braga hebben gemeld met een bod dat kon oplopen tot vijftien miljoen euro. De huidige nummer vier van de Portugese Primeira Liga heeft Ajax, RB Leipzig en enkele Engelse clubs echter direct gewezen op de afkoopclausule van veertig miljoen euro in het nog tot medio 2024 lopende contract van Roger. Het jeugdproduct van Braga maakte eerder dit seizoen op vijftienjarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal, tijdens de wedstrijd tegen Sporting Portugal (2-1 nederlaag) om de Portugese Supercup.

Nog voor zijn zestiende verjaardag verzorgde hij tijdens het bekerduel met Moitense zijn eerste doelpunt in het profvoetbal. Inmiddels heeft Roger zeven wedstrijden voor Braga achter zijn naam staan, allen als invaller en waarin hij goed was voor drie doelpunten. Carlos Carvalhal, trainer van Braga, vertelde eerder dit seizoen dat hij een beroep op Roger deed wegens een blessure van Galeno en bijzonder onder de indruk raakte van zijn volwassenheid, ondanks zijn nog jonge leeftijd.

“Toen ik mijn analyse na zijn eerste oefenwedstrijd met het eerste deed, gebeurde er iets dat ik niet begreep. De jongen deed alles wat we van hem vroegen op zijn positie. Ik had niks aan te merken. Helemaal niets”, zei Carvalhal in gesprek met Sky Sports. “Het was ongelofelijk. Ik ken het voetbal en dit is niet normaal. Ik vroeg hem de volgende dag: waar heb je dit geleerd? Wie heeft je dit geleerd? Je speelt op een complexe positie. Hij vertelde me dat hij alle wedstrijden van Braga had gekeken. Nadat ik hem had gezegd dat hij linksbuiten zou spelen, heeft hij de hele dag video’s van Galeno gekeken.”

“Roger had de bewegingen van Galeno in de aanval, verdediging en omschakeling bekeken. Wauw. Op je vijftiende is dat iets speciaals. Een moderne jonge speler houdt er normaal gezien niet van om volledige wedstrijden terug te kijken, maar deze jongen had het gedaan om alles over zijn positie te leren”, sprak Carvalhal. Roger speelt dit seizoen overigens zijn meeste minuten namens Braga Onder 23 in de Liga Revelação, maar behoort over het algemeen wel tot de wedstrijdselectie van de hoofdmacht.