Roger Schmidt geeft eerste verklaring voor aanstaand vertrek bij PSV

Donderdag, 3 februari 2022 om 12:07 • Chris Meijer

Roger Schmidt heeft tegenover Kicker een eerste korte reactie op zijn aanstaande vertrek bij PSV gegeven. De Eindhovenaren maakten donderdagochtend wereldkundig dat de Duitse oefenmeester zijn aflopende contract niet gaat verlengen. Schmidt laat aan het Duitse voetbaltijdschrift weten dat hij in de zomer graag vrij wil zijn, om een nieuwe keuze te maken.

“Ik ben trots dat ik onderdeel ben van PSV en ik wil dit seizoen met mijn team voor de prijzen vechten. Maar ik wil komende zomer vrij zijn, zodat ik een nieuwe keuze kan maken”, zo geeft Schmidt te kennen. PSV meldde eerder dat hij later op de dag een uitgebreide verklaring op zijn besluit zou geven. De naam van Schmidt werd de afgelopen twee jaar gedurende zijn dienstverband bij PSV geregeld in verband gebracht met een andere club, voornamelijk in Duitsland.

Het meest recent zouden Galatasaray en RB Leipzig geprobeerd hebben om Schmidt binnen te halen als nieuwe trainer, maar hij besloot zijn contract bij PSV uit te dienen. Zijn naam valt op dit moment eveneens bij Hertha BSC, waar Tayfun Korkut in november in dienst trad en een contract tot het einde van het seizoen heeft. PSV wilde graag verder met Schmidt, zo herhaalde directeur voetbalzaken John de Jong donderdag via de officiële kanalen.

“De afgelopen weken hebben we benut om goede gesprekken te voeren", zo gaf De Jong te kennen. "Het was onze intentie om met Roger verder te gaan. Maar Roger heeft besloten aan het einde van het seizoen te stoppen. Dat vinden wij jammer, maar dit verandert niets aan onze doelstelling om zoveel mogelijk prijzen in de wacht te slepen dit seizoen.”

Het Eindhovens Dagblad schrijft dat de gesprekken ‘in goed overleg’, maar ‘inhoudelijk moeizaam’ verliepen. Schmidt is van mening dat PSV meer moet investeren, ondanks dat hij begrijpt dat de financiële positie van de club dit niet altijd toelaat. De verschillen van inzicht over ‘de weg die in de toekomst moet leiden naar succes’ hebben er nu klaarblijkelijk toe geleid dat Schmidt zijn aflopende contract niet gaat verlengen, waardoor er na twee jaar een einde komt aan zijn tijd in Eindhoven.