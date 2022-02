Roger Schmidt vertrekt aan het einde van het seizoen bij PSV

Roger Schmidt vertrekt na dit seizoen als trainer van PSV, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. De Eindhovenaren melden dat Schmidt ‘na intensief contact met de clubleiding’ heeft besloten heeft om zijn aflopende contract niet te verlengen. Schmidt was sinds de zomer van 2020 werkzaam bij PSV en zal later op donderdag via de kanalen van PSV zijn besluit nader verklaren.

"De afgelopen weken hebben we benut om goede gesprekken te voeren", zo licht directeur voetbalzaken John de Jong namens PSV toe. "Het was onze intentie om met Roger verder te gaan. Maar Roger heeft besloten aan het einde van het seizoen te stoppen. Dat vinden wij jammer, maar dit verandert niets aan onze doelstelling om zoveel mogelijk prijzen in de wacht te slepen dit seizoen.”

Schmidt en PSV waren vanaf september in gesprek over een nieuwe verbintenis. De Jong liet verschillende keren doorschemeren dat de Eindhoven graag langer verder wilden met de 54-jarige Duitser en PSV zou zelf bereid zijn geweest om tot het voorjaar te wachten op het besluit van Schmidt. De oefenmeester liet zelf echter eerder deze maand nog weten ‘geen haast’ te hebben en te ‘wachten op het juiste moment om een beslissing te nemen’.

Het Eindhovens Dagblad schrijft dat de gesprekken ‘in goed overleg’, maar ‘inhoudelijk moeizaam’ verliepen. Schmidt is van mening dat PSV meer moet investeren, ondanks dat hij begrijpt dat de financiële positie van de club dit niet altijd toelaat. De verschillen van inzicht over ‘de weg die in de toekomst moet leiden naar succes’ hebben er nu klaarblijkelijk toe geleid dat Schmidt zijn aflopende contract niet gaat verlengen, waardoor er na twee jaar een einde komt aan zijn tijd in Eindhoven.

Schmidt werd in de zomer van 2020 bij PSV de opvolger van Ernest Faber, die op zijn beurt een halfjaar eerder het stokje had overgenomen van de ontslagen Mark van Bommel. Onder de oefenmeester - die eerder voor onder meer SC Paderborn, Red Bull Salzburg, Bayer Leverkusen en Beijing Guoan werkte - eindigde PSV vorig seizoen als tweede, dezelfde positie als nu bezet wordt. Schmidt won afgelopen zomer met PSV de Johan Cruijff Schaal.