Roy Keane voert gesprekken over sensationele terugkeer als manager

Donderdag, 3 februari 2022 om 10:15 • Chris Meijer

Roy Keane gaat mogelijk weer aan de slag als manager. De Daily Telegraph en Sky Sports melden dat de oud-middenvelder een goed gesprek met Sunderland achter de rug heeft. The Black Cats willen Keane tot het einde van het seizoen vastleggen, met een optie op een langere samenwerking als hij het naar zijn zin heeft en de club naar promotie vanuit de League One heeft geleid. Sunderland speelt sinds 2018 op het derde niveau van het Engelse voetbal, na twee keer op rij te zijn gedegradeerd.

Sunderland was na zijn spelerscarrière - die hij voornamelijk doorbracht bij Manchester United - de eerste trainersklus voor Keane. Hij realiseerde in zijn eerste seizoen direct promotie naar de Premier League en zorgde ervoor dat Sunderland zich vervolgens handhaafde op het hoogste niveau, maar vertrok in december 2008 na onenigheid met toenmalig eigenaar Ellis Short. Tussen 2009 en 2011 beleefde Keane vervolgens nog een teleurstellend dienstverband als manager van Ipswich Town en sindsdien stond hij nergens meer zelfstandig aan het roer.

Keane werkte de afgelopen jaren weliswaar als assistent bij de nationale ploeg van Ierland, Aston Villa en Nottingham Forest, maar heeft zich sinds zijn vertrek bij laatstgenoemde club in de zomer van 2019 volledig toegelegd op het vak van analist. Hij heeft momenteel bijzonder lucratieve contracten bij de televisiezenders Sky Sports en ITV, daar hij een van de bestbetaalde analisten van Engeland is. Keane heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij nog eens aan de slag zou willen als manager, alleen bleef de kans tot dusver uit. De Daily Telegraph schrijft dat dit te maken heeft met de reputatie van Keane.

Nu heeft Keane dus wel een kans gekregen om terug te keren bij een club waar hij eerder als manager al succesvol werkzaam was. De oud-middenvelder heeft Sunderland na de positieve gesprekken van eerder deze week de tijd gevraagd om na te denken over een terugkeer als manager, aangezien hij daar zijn lucratieve bestaan als analist voor moet opgeven. Er moet in de komende 48 uur een besluit genomen worden over de eventuele aanstelling van Keane.

Sunderland is op zoek naar een nieuwe manager sinds het ontslag van Lee Johnson, die zijn biezen mocht pakken na de 6-0 nederlaag tegen Bolton Wanderers van afgelopen zaterdag. The Black Cats bezetten de derde plaats in de League One en hebben de directe promotieplekken nog in zicht. De eerste twee ploegen in de League One - momenteel Rotherham United (vijf punten meer en een wedstrijd minder) en Wigan Athletic (twee punten meer en drie wedstrijden minder) - promoveren direct naar de Championship, terwijl de nummer drie tot en met zes in de play-offs om één plek op het tweede niveau spelen.