Voormalig PSV’er helpt Canada richting eerste WK-ticket sinds 1986 (!)

Donderdag, 3 februari 2022 om 07:44 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:56

Canada kan zich in de komende interlandperiode in maart verzekeren van de eerste deelname aan een WK sinds 1986. Het Noord-Amerikaanse land won woensdagavond lokale tijd in en tegen El Salvador en blijft zodoende ongeslagen in de kwalificatiereeks van de CONCACAF-zone: 0-2. Het was alweer de zesde overwinning op rij.

Canada, waar Nederlander Remko Bicentini fungeert als assistent-bondscoach, sloeg in de tweede helft tweemaal toe in het Estadio Cuscatlán. Aanvoerder en voormalig PSV’er Atiba Hutchinson kopte na 66 minuten op aangeven van Cyle Larin de 0-1 binnen. Jonathan David maakte aan alle twijfel een eind door uit een counter de bal over doelman Kevin Carabantes te wippen en de ploeg van bondscoach John Herdman een 0-2 zege te bezorgen.

Canada heeft na elf van de veertien kwalificatiewedstrijden een voorsprong van vier punten op de Verenigde Staten en Mexico, die tegelijkertijd ook als winnaar van het veld stapten: 25 om 21 punten. Team USA, met Heracles Almelo-middenvelder Luca de la Torre in de basis, was met 3-0 te sterk voor Honduras en Mexico versloeg Panama met 1-0. Panama staat acht punten achter Canada op de vierde plek.

De eerste drie landen in de CONCACAF-zone, waar landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied spelen, kwalificeren zich rechtstreeks voor het WK in Qatar. De nummer vier gaat de play-offs in. Canada speelt op 24 maart in Costa Rica. Diezelfde dag staat ook de clash tussen Mexico en de Verenigde Staten op het programma.