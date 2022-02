Toestand van Benfica is precies drie weken vóór Ajax om te huilen

Woensdag, 2 februari 2022 om 23:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:26

Benfica beleeft een allesbehalve fijne aanloop naar de Champions League-confrontatie met Ajax over drie weken. De Portugese topploeg ging woensdagavond in de competitie onderuit tegen Gil Vicente (1-2) en verliest daarmee het laatste sprankje hoop op nationaal succes. Zaterdag ging het namelijk ook mis in de finale van de Taça da Liga, die door Sporting Portugal (1-2) werd gewonnen. En onlangs werd Benfica door FC Porto ook al uit de Taça de Portugal (het belangrijkere bekertoernooi) geknikkerd.

Voor aanvang van de thuiswedstrijd tegen Gil Vicente, de nummer vijf van de Primeira Liga, stond Benfica er ook in de competitie al slecht voor. Vanwege de tegenvallende prestaties werd Jorge Jesus eind december ontslagen, maar onder diens interim-opvolger Nelson Verissimo zijn de resultaten niet verbeterd. O Glorioso keek al tegen een enorme achterstand aan op FC Porto (twaalf punten) en Sporting (zes punten). De ploeg moest woensdag dus per se winnen om enige aansluiting te houden.

De defensie van Benfica bleek tegen Gil Vicente al vroeg kwetsbaar met ruimte in de rug. Jan Vertonghen greep niet in bij Samuel Lino, die de snelle uitbraak van de bezoekers afstrafte met een schot door de benen van de Belg: 0-1. Benfica slaagde er zonder clubtopscorer Darwin Núñez, die op pad is met Uruguay, niet in om veel te creëren. Na een uur spelen volgde een nieuwe mokerslag, toen voormalig FC Twente-speler Giorgi Aburjania een hoekschop knap verlengde met het hoofd: 0-2. Gonçalo Ramos bracht de spanning in de 88ste minuut nog terug door een goede voorzet van Rafa Silva in te koppen, maar het mocht niet baten voor as Àguias: 1-2.

Voor Benfica is succes in de Champions League daarmee de enige manier geworden om het seizoen te redden. De Portugezen ontvangen Ajax op woensdag 23 februari in de achtste finale in het eigen Estádio da Luz. Drie weken later, op dinsdag 15 maart, volgt de return in de Johan Cruijff ArenA.